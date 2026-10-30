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БАБХ спря над 130 тона леща с изтекъл срок на годност и близо 50 тона боб без етикети

30 октомври 2026, 12:15 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: Ulrike Leone / Pixabay
БАБХ спря над 130 тона леща с изтекъл срок на годност и близо 50 тона боб без етикети

Инспектори от отдел “Контрол на храните“ при Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Варна установиха нарушения при официален контрол в склад за търговия на едро с храни от неживотински произход в областта. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. В обекта са открити 130,450 тона леща с произход Канада, чийто срок на годност е изтекъл, както и 49 775 кг зрял боб без етикети върху опаковките. Според представените от фирмата документи бобът е с произход Египет. Още: Спряха нелегален цех за месо в Шуменско

Двете количества са спрени от реализация с разпореждане за забрана. За случая ще бъде уведомена и икономическа полиция. Действията на БАБХ по случая продължават. При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299. Още: След чушките: БАБХ спря над 21 тона македонски ябълки

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етикети БАБХ опасни храни изтекъл срок на годност
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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