Забранени и с изтекла годност: БАБХ спря над 820 литра препарати за растителна защита

Над 860 литра продукти за растителна защита (ПРЗ), които са неразрешени и с изтекъл срок на годност, са установени при проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Шумен в склад на земеделски стопанин в гр. Нови пазар. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Още: Над 2 т нелегални препарати за растителна защита хвана БАБХ

Количествата включват 585 литра неразрешени продукти за растителна защита, 258 литра продукти с изтекъл срок на годност, както и 20 литра продукти с неясен произход. Всички установени количества са оставени на отговорно пазене и подлежат на обезвреждане. За констатираните нарушения са предприети административнонаказателни действия по Закона за защита на растенията. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Още: БАБХ разкри опасен разлив на отровни пестициди край Свищов