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Забранени и с изтекла годност: БАБХ спря над 820 литра препарати за растителна защита

30 октомври 2026, 15:47 часа 658 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Забранени и с изтекла годност: БАБХ спря над 820 литра препарати за растителна защита

Над 860 литра продукти за растителна защита (ПРЗ), които са неразрешени и с изтекъл срок на годност, са установени при проверка на инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Шумен в склад на земеделски стопанин в гр. Нови пазар. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. Още: Над 2 т нелегални препарати за растителна защита хвана БАБХ

Количествата включват 585 литра неразрешени продукти за растителна защита, 258 литра продукти с изтекъл срок на годност, както и 20 литра продукти с неясен произход. Всички установени количества са оставени на отговорно пазене и подлежат на обезвреждане. За констатираните нарушения са предприети административнонаказателни действия по Закона за защита на растенията. Предстои съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Още: БАБХ разкри опасен разлив на отровни пестициди край Свищов

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БАБХ препарати растителна защита изтекъл срок на годност
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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