Пребиха до смърт 60-годишен мъж в Русе

60-годишен мъж без дом е починал след побой и удари с нож в Русе. За по-малко от 24 часа е задържан заподозрян. Полицията е установила, че нападателят е негов познат, с когото са обитавали изоставени фургони. Открити са оръжията на престъплението – нож и гаечен ключ.

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„Вследствие на много добрата работа на колегите на терен, прегледани записи, установен свидетел, накрая сме стигнали до информацията, че едно от лицата, което подава сигнал, всъщност е физическият извършител на побоя“, казва Петър Ванев, директор на ОДМВР – Русе.

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„Той е многократно осъждан – до момента има общо 19 присъди, като последното си наказание е изтърпял през 2023 година“, посочва Стилиян Грозев, наблюдаващ прокурор.