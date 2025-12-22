Шофьор се вряза в тълпа от хора във Варна, има загинали

Поне двама души загинаха при тежка катастрофа в централната част на Варна, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Сигналът е подаден в 14:42 часа в понеделник, пише БНТ.

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управление на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект. Загинали са мъж и жена. По информация на полицията водачът на лекия автомобил, предизвикал инцидента, е откаран в болница и е без сериозни видими наранявания.

Трафикът в района е силно затруднен.

Снимка: БГНЕС

