Любопитно:

Шокиращ разказ за пожара в столицата с три жертви

16 януари 2026, 10:53 часа 362 прочитания 0 коментара
Шокиращ разказ за пожара в столицата с три жертви

Пожарът е възникнал от апартамент на втория етаж в блока в ж.к. "Свобода". Мъжът, живеещ в апартамента, се е събудил от миризмата на дим, идваща от съседната стая. Това разказа Добринка Костова, която се позова на разказа на съседа ѝ, в чийто апартамент е станал пожарът. Костова живее в същия вход на блока. Тя допълни, че мъжът се е опитал да загаси пожара, но неуспешно.

ОЩЕ: Пожар в столичния квартал "Свобода", има жертви

Какво се знае за трагедията?

Лаптоп и телефон са се зареждали в стаята, от която е тръгнал пожарът, при който загинаха трима души, разказа жена, живееща в блока.

"Познавах загиналите - майка и двете ѝ дъщери. Майката дойде от Видин, защото там се е отоплявала на дърва, а тук има парно. Те живееха на петия етаж. Пожарникарите са ги намерили по стълбището. Едната е стигнала до втория етаж, но е паднала и си е ударила главата", добави жената.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По думите ѝ от втория до петия етаж всичко е било в пушек и огън. Тя добави, че семейство с бебе са се евакуирали на тераса от другата страна на блока, където е имало по-малко пушек.

"Все още се усеща силно дим във входа. От третия етаж нагоре няма парно, но днес трябва да го оправят", каза още тя.

ОЩЕ: Голям пожар в София, горят строителни материали (СНИМКИ)

"Горяла е една стая в апартамент на втория етаж в блока, в който стана пожар тази нощ. Има щети по дограмата на по-горните етажи. Няма задимяване в съседните апартаменти, но не мога да кажа дали хората могат да се приберат по домовете си тази нощ", каза за БТА Тодор Филипов, командир на пожарникарен екип.

Целият жилищен вход е евакуиран. Освен загиналите, има един пострадал, който е транспортиран към лечебно заведение. Едно семейство е настанено в кризисен център, посочиха още от пожарната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Свобода жертви загинали пожар
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес