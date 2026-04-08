Сигналите и арестуваните за купуване на гласове: Последни данни от МВР

Броят на задържаните лица за купуване на гласове към момента са 225, обяви главният секретар на МВР Георги Кандев пред медиите, като уточни, че през 2024 г. задържаните са били 42-ма. Той отчете голям ръст в работата на МВР срещу купения и корпоративен вот. "Към днешна дата сигналите са 1291 към 234 за изборите 2024 г. Образуваните досъдебни производства са 362 към 64 за 2024 г. Брой предупредителни протоколи: 3075 към 848", каза още Кандев.

Стана ясно, че от началото на специализирана полицейска операция в Хасково са образувани 16 досъдебнси производства, като са задържани 21 лица.

Главният секретар на МВР беше на среща със служебните министри на вътрешните работи Емил Дечев и на труда и социалната политика Хасан Адемов в Хасково. Поводът за срещата е недопускане на използване на инструментите на социалната система за влияние върху избирателните права на гражданите.

"Абсурден е изборът между хляба и бюлетината"

Това са думи на служебния социален министър Хасан Адемов, който каза, че е служебен министър на труда и социалната политика, изпълнявам ангажиментите, които са сформирани при създаването на служебния кабинет чрез президента на републиката. Тя ни задъжи чрез министър-председателя хоризонтално във всички министерства да се ангажираме с честността и прозрачността на изборите", каза Адемов.

Той обърна внимание, че над 25 хил. души получават подкрепа по линия на европейската солидарност.