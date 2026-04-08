Кремъл най-накрая призна за проблемите с мобилния интернет в Москва

От Кремъл най-накрая признаха за проблемите с мобилния интернет в Москва. Седмици след като потребителите се оплакват от нестабилна и бавна връзка, говорителят на руския президент Дмитрий Песков потвърди, че дори в Кремъл страдат от проблема. "Прекъсванията на интернет услугата продължават, връзката е нестабилна и засяга различни ресурси", каза Песков, уверявайки, че "службите работят за възстановяване на интернет услугата".

Хаос при разплащанията в Москва

Миналата седмица проблем с платежните системи предизвика хаос в Москва, затруднявайки пазаруването, ползването на метрото и дори посещението на зоопарка. Купувачи тогава посочиха, че имат проблеми със "Сбербанк", най-голямата банка в страната, и плащания посредством QR кодове.

В Москва и метрополния регион живеят около 22 милиона души.

В последния месец в центъра на Москва бяха регистрирани няколко големи прекъсвания на мобилния интернет. Заради липсата на връзка бизнесът загуби около 70 милиона долара само за пет дни.

Основателят на "Телеграм" Павел Дуров предположи, че проблемът се дължи на опитите на властите да блокират виртуалните частни мрежи (VPN), които осигуряват безопасен достъп до обществени Wi-Fi мрежи и се защитават от проследяване.

