БАБХ разкри и спря незаконен превоз на малки кученца

08 април 2026, 14:54 часа 302 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Шестнадесет кученца в пет клетки са открити в пътнически автобус с българска регистрация в Кресна. Това съобщават на страницата в интернет на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Животните са без микрочип и без придружаващи ветеринарномедицински документи. Проверката е извършена от Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград, съвместно с МВР, по сигнал от пътник в автобуса, подаден на тел. 112. По данни на шофьора кученцата са натоварени на бензиностанция в Пловдив. Те са от породи йоркширски териер, малтийска болонка и той пудел на видима възраст под шест месеца.

Мнима собственичка на развъдник

Животните не са придружавани от собственик или упълномощено лице. По телефона е осъществена връзка с жена, която е заявила, че кучетата произхождат от развъдник в Пловдив - нейна собственост.

Снимка БАБХ

При първоначалната проверка не е установен развъдник, в който посочената жена да фигурира като собственик.

Автобусът не е лицензиран за транспорт на животни, а шофьорът няма удостоверение за правоспособност за извършване на такава дейност.

До окончателното изясняване на случая кучетата са иззети и настанени в приют в Благоевград, където за тях ще се положат необходимите грижи, те ще бъдат чипирани, обезпаразитени и ваксинирани.

Проверката продължава. Срещу нарушителите ще бъдат предприети съответните административни мерки.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
