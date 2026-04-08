Правителството на Гюров:

След скока на горивата: Кабинетът отпуска 18 млн. евро на превозвачите

08 април 2026, 16:24 часа
Снимка: БГНЕС
Рязкото поскъпване на горивата след ескалацията на напрежението в Близкия изток в края на февруари 2026 г. постави под натиск целия транспортен сектор в България и отвори риск от орязване на линии и по-високи цени за пътниците. На този фон правителството задейства спешен пакет от мерки, насочени към стабилизиране на автобусните превози, които в много региони остават единствената връзка между населени места.

Помощ за превозвачите

В този контекст Министерският съвет прие програма за субсидиране на превозвачите и реши да отпусне до 18 млн. евро за подпомагане на междуселищните автобусни линии. Средствата ще бъдат насочени към общините, които възлагат обществен превоз по републиканската, междуобластната, областната и общинската транспортна схема. Още: Финансовият министър с оптимистична прогноза за цените на горивата

Основната цел на мярката е да се предотврати прекъсване на транспортните услуги, закриване на линии и рязко поскъпване на билетите. Това засяга пряко хиляди хора, особено в по-малките населени места, където автобусният транспорт често е единствената възможност за придвижване. Най-зависими от тези услуги остават ученици, пенсионери и хора с увреждания.

Решението идва на фона на по-широк пакет от антикризисни мерки за сектора, чиято обща стойност надхвърля 100 млн. евро. В него влизат още компенсации за училищния транспорт, отлагане на увеличението на тол таксите и допълнителна държавна помощ за транспортния бизнес.

От правителството подчертават, че чрез субсидиите ще се избегне както срив в транспортното обслужване, така и спекулативно повишаване на цените. В същото време е предвиден механизъм за контрол, който да гарантира, че предоставената помощ няма да доведе до свръхкомпенсиране на превозвачите. Още: Прогноза: И след отварянето на Ормузкия проток доставките на авиогориво няма да се възобновят с месеци. А цените?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Финансирането ще бъде осигурено по линия на действащото законодателство за публичните разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 г., което на практика превръща мярката в спешен инструмент за реакция в условията на нестабилна международна обстановка и натиск върху цените на горивата.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
