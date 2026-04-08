След скока на горивата: Кабинетът отпуска 18 млн. евро на превозвачите

Рязкото поскъпване на горивата след ескалацията на напрежението в Близкия изток в края на февруари 2026 г. постави под натиск целия транспортен сектор в България и отвори риск от орязване на линии и по-високи цени за пътниците. На този фон правителството задейства спешен пакет от мерки, насочени към стабилизиране на автобусните превози, които в много региони остават единствената връзка между населени места.

Помощ за превозвачите

В този контекст Министерският съвет прие програма за субсидиране на превозвачите и реши да отпусне до 18 млн. евро за подпомагане на междуселищните автобусни линии. Средствата ще бъдат насочени към общините, които възлагат обществен превоз по републиканската, междуобластната, областната и общинската транспортна схема.

Основната цел на мярката е да се предотврати прекъсване на транспортните услуги, закриване на линии и рязко поскъпване на билетите. Това засяга пряко хиляди хора, особено в по-малките населени места, където автобусният транспорт често е единствената възможност за придвижване. Най-зависими от тези услуги остават ученици, пенсионери и хора с увреждания.

Решението идва на фона на по-широк пакет от антикризисни мерки за сектора, чиято обща стойност надхвърля 100 млн. евро. В него влизат още компенсации за училищния транспорт, отлагане на увеличението на тол таксите и допълнителна държавна помощ за транспортния бизнес.

От правителството подчертават, че чрез субсидиите ще се избегне както срив в транспортното обслужване, така и спекулативно повишаване на цените. В същото време е предвиден механизъм за контрол, който да гарантира, че предоставената помощ няма да доведе до свръхкомпенсиране на превозвачите.

Финансирането ще бъде осигурено по линия на действащото законодателство за публичните разходи до приемането на държавния бюджет за 2026 г., което на практика превръща мярката в спешен инструмент за реакция в условията на нестабилна международна обстановка и натиск върху цените на горивата.