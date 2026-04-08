След трагедията на Петрохан: Близки поставиха паметна плоча (СНИМКА)

Близки на шестимата загинали на хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха паметна плоча на прохода Петрохан. "6 убити – 600 кг – по 100 кг на човек", написа в профила си във Facebook Ралица Асенова, майка на загиналия Николай Златков. На плочата пише: "В непрестанното преследване на истината - нека всяка наша стъпка бъде безстрашен скок в пространството, където дълбоката простота на това, което е, догонва сложните сенки на онова, което изглежда, че е". Под този цитат е подписан Ивайло Калушев, един от загиналите.

След много трудности и перипетии, днес, след малко, аз и други близки ще поставим тази морена в памет на Ники, Иво,...

Достъпът до самата хижа все още е блокиран от полиция и затова паметната плоча е поставена в близост до отбивката на прохода.

Припомняме, че трагедията стана на 2 февруари, когато в хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

Прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Близките смятат, че става дума за убийства и на шестимата.