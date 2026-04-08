Правителството на Гюров:

След трагедията на Петрохан: Близки поставиха паметна плоча (СНИМКА)

08 април 2026, 15:08 часа 245 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Близки на шестимата загинали на хижа "Петрохан" и връх Околчица поставиха паметна плоча на прохода Петрохан. "6 убити – 600 кг – по 100 кг на човек", написа в профила си във Facebook Ралица Асенова, майка на загиналия Николай Златков. На плочата пише: "В непрестанното преследване на истината - нека всяка наша стъпка бъде безстрашен скок в пространството, където дълбоката простота на това, което е, догонва сложните сенки на онова, което изглежда, че е". Под този цитат е подписан Ивайло Калушев, един от загиналите.

След много трудности и перипетии, днес, след малко, аз и други близки ще поставим тази морена в памет на Ники, Иво,...

Публикувахте от Ralitsa Asenova в Вторник, 7 април 2026 г.

Достъпът до самата хижа все още е блокиран от полиция и затова паметната плоча е поставена в близост до отбивката на прохода.

ОЩЕ: "Въпросът защо животът им бе отнет виси с пълна сила": Майката на Калушев разказа за "прекършения живот" на Ники

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че трагедията стана на 2 февруари, когато в хижата бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Седмица по-късно в кемпер под връх Околчица бяха намерени и телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

Прокуратурата твърдят, че става въпрос за тройно самоубийство на хижата и две убийства със самоубийство при Околчица. Близките смятат, че става дума за убийства и на шестимата.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Петрохан убийство връх Околчица Ивайло Калушев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес