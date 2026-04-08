Комарите ни нападат: МЗ спря пръскането заради гафове в обществената поръчка

08 април 2026, 16:05 часа 336 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична община
Комарите ни нападат: МЗ спря пръскането заради гафове в обществената поръчка

Министерството на здравеопазването (МЗ) прекратява процедурата по обществена поръчка за избор на изпълнител за дезинсекция и контрол на комарните популации, след като в хода на проверките са установени съществени нарушения, които не могат да бъдат отстранени в рамките на текущата процедура. В становища на Агенцията за обществени поръчки (АОП) и на дирекция „Вътрешен одит" са констатирани сериозни проблеми в методиката за оценка на офертите. Установени са неясноти и несъответствия при формирането на комплексната оценка, които поставят под риск обективния избор на изпълнител. Допълнително е установено, че информация, свързана със спецификата на местата и терените за изпълнение, не е била публично достъпна за всички заинтересовани страни към момента на подготовка и подаване на офертите.

Риск от неравнопоставеност

Това противоречи на принципите на публичност и равнопоставеност и създава риск от неравнопоставено участие.

Министерството предприема незабавни действия за осигуряване на необходимите дейности по контрол на комарните популации в страната, така че обработките да се извършат в срок.

Контролът на комарните популации е пряко свързан със здравето на хората и остава безусловен приоритет. Министерството на здравеопазването носи отговорност както за опазването на общественото здраве, така и за законосъобразното и прозрачно управление на публичните средства.

Екипът на МЗ ще анализира всички възможни подходи в рамките на закона, за да осигури възможно най-бързо и ефективно организиране на обработките срещу комари, при гарантирана прозрачност, равнопоставеност и контрол върху изпълнението.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Министерство на здравеопазването обществена поръчка нарушения пръскане срещу комари
