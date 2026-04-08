Кабинетът внесе в парламента авиационното споразумение между ЕС и Мароко

Правителството придвижва към финален етап ратификацията на ключово споразумение в областта на въздушния транспорт между Европейския съюз и Мароко. Министерският съвет изпрати в Народното събрание предложение за одобрение на Евро-средиземноморското споразумение за въздушните транспортни услуги между Европейската общност и Кралство Мароко, както и на протокола за неговото изменение след присъединяването на България и Румъния към ЕС.

Споразумението

Самото споразумение е подписано още на 12 декември 2006 г. в Брюксел и урежда условията, при които европейските авиокомпании получават достъп до авиационния пазар на Мароко, както и възможностите за мароканските превозвачи да извършват полети до държавите членки на Съюза. Документът въвежда единен режим за всички 27 страни от ЕС, като гарантира равнопоставеност между авиокомпаниите и премахва възможностите за дискриминация на база националност.

Споразумението отваря пазара, като дава право на авиопревозвачите от Европейския съюз да оперират полети от всяка точка на ЕС до всяка точка в Мароко. Предвиждат се и по-широки търговски възможности - включително свободно определяне на цените на услугите и комбиниране на различни видове транспорт, което създава условия за по-гъвкави и конкурентни бизнес модели в сектора.

С последващия протокол, подписан на 18 юни 2012 г. отново в Брюксел, споразумението е адаптирано към разширяването на ЕС и включва България и Румъния. За България документът се прилага временно още от датата на подписването му, но за да придобие пълна правна сила, е необходимо той да бъде ратифициран от Народното събрание със закон.

С внесеното предложение кабинетът на практика отваря пътя към окончателното уреждане на ангажиментите на страната по споразумението, което е част от по-широката политика за либерализиране на въздушния транспорт между Европейския съюз и държавите от Средиземноморието.