След Благомир Коцев: Съдът остави в ареста и заместник-кмета на София Никола Барбутов

Съдебно заседание и за мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група. Преди минути съдът реши да ги остави в ареста.

Според защитата през изминалите два месеца прокуратурата и комисията за противодействие на корупцията не са събрали никакви доказателства и държавното обвинение е тълкувало грешно свидетелските показания на база, на които са повдигнати четирите обвинения. От своя страна прокуратурата отхвърли твърденията на защитата и поиска двамата обвиняеми да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.

Никола Барбутов и Петър Рафаилов са обвиняеми по разследване за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столична община

