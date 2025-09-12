Войната в Украйна:

След Благомир Коцев: Съдът остави в ареста и заместник-кмета на София Никола Барбутов

12 септември 2025, 19:29 часа 343 прочитания 0 коментара
След Благомир Коцев: Съдът остави в ареста и заместник-кмета на София Никола Барбутов

Съдебно заседание и за мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесмена Петър Рафаилов. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група. Преди минути съдът реши да ги остави в ареста.

Още: Нов опит за промяна на мерките: Коцев, Барбутов и Рафаилов искат да излязат от ареста

Според защитата през изминалите два месеца прокуратурата и комисията за противодействие на корупцията не са събрали никакви доказателства и държавното обвинение е тълкувало грешно свидетелските показания на база, на които са повдигнати четирите обвинения.  От своя страна прокуратурата отхвърли твърденията на защитата и поиска двамата обвиняеми да останат в ареста с мотив, че може да повлияят на разследването.

Още: Случаите с Коцев и Барбутов: Прокуратурата и хватките, които петнят българското правосъдие

Никола Барбутов и Петър Рафаилов са обвиняеми по разследване за участие в организирана престъпна група, свързана с подкупи и злоупотреби в Столична община

Още: Играят ли бухалки и ще тръгне ли дело: Адв. Велислав Величков за процеса срещу Барбутов (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
арест мярка Никола Барбутов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес