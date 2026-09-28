Хванаха мъж с хиляди фалшиви евро

Криминалисти от районното управление в Шумен установиха мъж, който прокарал в обръщение неистинска банкнота, а в жилището му са намерени и иззети множество банкноти с различен номинал. Това съобщават от ОДМВР-Шумен. Работата по случая започнала на 26 септември, когато малко след 14:30 часа в полицейското управление в града е приет сигнал, че мъж прокарал в обръщение неистинска банкнота от 20 евро в търговски обект за продажба на алкохол и цигари на ул.“ Граф Игнатиев“ в града. В хода на образуваното досъдебно производство криминалисти от полицейското управление в Шумен започнали активна работа за установяване на извършителя. Още: Още топли от принтера: Разбиха домашна печатница за фалшиви евро (СНИМКИ)

Влезли в дирите на местен 41-годишен мъж. Извършили проверка в частен дом, обитаван от шуменеца, където намерили 54 фалшиви банкноти с различен номинал на обща стойност 3260 евро. Намерени в таванска стая са и материали и приспособления за изработването им. Мъжът е криминално проявен, задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление, а след наложена мярка от 72 часа е приведен в РС “Изпълнение на наказанията“. Работата по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 244 ал. 1 от НК продължава под надзора на компетентната прокуратура. Още: Хванаха мъж с над 8 000 фалшиви евро