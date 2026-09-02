Отнет бизнес и скалъпена присъда заради братовчед на Груевски: Проговори бащата на Ива Михайлова (ВИДЕО)

Бащата на Ива Михайлова - Симеон проговори след разпространената информация в македонските медии срещу него и твърденията, че той има 12-годишна присъда. От негово видео в социалната мрежа "Фейсбук" стана ясно, че по време на режима на Никола Груевски в Македония му е отнет успешен бизнес с няколко казина и му е скалъпена присъда и е бил набеден в пране на пари и в поставяне на бомба, за което обаче прокуратурата в югозападната ни съседка не е намерила никакви доказателства.

"Зад всичко това стои бившият директор на службата за сигурност в Скопие - Сашо Миялков. Впоследствие, когато властта се смени, прокурорите и съдиите, които ме осъдиха, бяха обект на разследване, съдебни дела и лежеаха в затвор заради скалъпени обвинения и дела срещу невинни хора", заяви Михайлов.

Припомняме, че Миялков е братовчед на известния с антибългарската си политика Никола Груевски, който в момента е в изгнание в Унгария и въпросът за неговата екстрадация бързо поутихна.

Самият Миялков изплува в разпространените подслушвани разговори през 2015 година, от които се разбра, че е контролирал съдебната система и брутално е нареждал кой да бъде арестуван и на кой да бъде отнет бизнесът.

Миялков беше арестуван през ноември 2018 година, а по-късно беше обвинен в поредица от престъпления. В момента излежава присъда по делото "Империя" или пране на пари и други престъпления, като беше осъден на три години затвор след признаване на вината и споразумение с прокуратурата. ОЩЕ: Ново 20: Мицкоски иска България да екстрадира бащата на Ива Михайлова, за да го вкарат в затвора

Делото срещу Ива Михайлова

Междувременно в социалната мрежа бащата на Ива Михайлова благодари за обществената подкрепа за дъщеря му.

"Вчера получих вътрешна информация, което ме кара да смятам, че след като по делото срещу дъщеря ми Ива няма какво да бъде направено, за да бъде убеден съдът във вина, вниманието умишлено беше насочено към мен. Прокурорът Игорчо Кръстов вместо да се съсретодочи върху медицинското й състояние, експертизите, доказателствата и свидетели, избра да насочи вниманието към баща й, а след това с активното участие на Миле Лефков, депутат от ДПМНЕ - започнаха публикации, разпространяване на информации в македонските медии и социалните мрежи", заяви още Михайлов.

Според него това, което са причинили на него, се опитват сега да причинят и на дъщеря му. "Това е системата в РСМ", каза Михайлов. ОЩЕ: Отпуск от затвора: Бившият шеф на македонското контраразузнаване подкара скъпа кола в Монте Карло (ВИДЕО)