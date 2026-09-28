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Делото "Ива Михайлова": Изслушват вещите лица, изготвили експертизите

28 септември 2026, 6:19 часа 465 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Делото "Ива Михайлова": Изслушват вещите лица, изготвили експертизите

Днес продължава делото срещу Ива Михайлова в Основния съд в Кочани, предаде БНТ. Близо година след катастрофата, при която пострада, тя няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидента. Още: Йотова постави въпроса за Ива Михайлова, Съветът на Европа похвали България за ОМО "Илинден"

Бъдещето на Ива

Очаква се днес да бъдат изслушвани и вещи лица, изготвили три експертизи за инцидента. Единият твърди, че Ива е навлязла в насрещното платно за движение и така е предизвикала катастрофата. Ще бъдат изслушани и други двама експерти, чиито експертизи доказват точно обратното - че другият автомобил е навлязъл в платното на Ива, което довело до катастрофата.

След осем отказа да се лекува извън Северна Македония Ива Михайлова продължава да се надява на справедливост. Вчера стана ясно, че здравословното й състояние се влошава заради системните откази от лечение. По думите й силните болкоуспокояващи, които приема, вече не действат.

Actualno.com научи, че заместник-председателят на парламенарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева се е обърнала към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив за разследване на хуманитарния случай на Ива Михайлова - момичето, на което вече 10 месеца властите в Република Северна Македония не разрешават да се лекува в България.

Сачева се обръща към комисаря като заместник-ръководител на българската делегация на Парламентарната асамблеия на Съвета на Европа (ПАСЕ) и член на Комитета по изпълнение на задълженията и ангажиментите от държавите членки на Съвета на Европа.

Също така по информация на БНТ се подготвя жалба до Страсбург, която е по член 3 от Конвенцията за правата на човека, който защитава правото на личен живот и на здраве и която гласи: "Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание". По този начин единствено чрез европейските институции властите в РСМ могат да бъдат задължени да върнат на Ива Михайлова нейния паспорт и да ѝ разрешат тя да пътува, констатира БНТ.

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инцидент Република Северна Македония Ива Михайлова
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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