Среща с майката на Ива Михайлова: МВнР ще търси справедливост по казуса

Българското правителство ще положи всички усилия за постигане на справедливост по казуса на Ива Михаилова. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова, която се срещна вчера с Христина Михаилова, майка на младото момиче, съобщиха от външно министерство. Министър Петрова изрази институционалната, но и личната си загриженост и съпричастност към тежкото здравословно състояние на 23-годишната българка и трудната ситуация, в която се намират тя и нейното семейство.

Действията на МВнР

Външният министър запозна Христина Михаилова с действията, които МВнР е предприело до този момент във връзка с отказа на властите в съседната страна на Ива да бъде разрешено да получи така необходимото ѝ лечение в чужбина. България оказва необходимата подкрепа от гледна точка осигуряването на най-добрата правна защита по казуса.

Министър Петрова подчерта, че страната ни остава непоколебимо ангажирана в усилията за бързо и успешно приключване на случая. "Моля Ви да предадете на Ива, че не е сама и може да продължи да разчита на нашата подкрепа в този труден за нея и Вас момент", заяви още българският външен министър.

България ще се обърне към Страсбург и Съвета към Европа

Междувременно тази седмица Actualno.com научи, че заместник-председателят на парламенарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева се е обърнала към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив за разследване на хуманитарния случай на Ива Михайлова - момичето, на което вече 10 месеца властите в Република Северна Македония не разрешават да се лекува в България.

Сачева се обръща към комисаря като заместник-ръководител на българската делегация на Парламентарната асамблеия на Съвета на Европа (ПАСЕ) и член на Комитета по изпълнение на задълженията и ангажиментите от държавите членки на Съвета на Европа.

Също така по информация на БНТ се подготвя жалба до Страсбург, която е по член 3 от Конвенцията за правата на човека, който защитава правото на личен живот и на здраве и която гласи: "Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание". По този начин единствено чрез европейските институции властите в РСМ могат да бъдат задължени да върнат на Ива Михайлова нейния паспорт и да ѝ разрешат тя да пътува, констатира БНТ.