Кола е смазана между тролей и камион в София

Тежка катастрофа е станала на бул. "Иван Гешов" срещу болница "Иван Рилски", предаде БГНЕС. Кола е смачкана между тролей и камион. На място има линейка, пожарна и няколко патрулки. Движението е спряно. Задръстването започва от бензиностанцията на разклона за кв. "Красна Поляна" в посока към бул. "България". Като по чудо при инцидента няма жертви. От Спешна помощ съобщиха, че двама мъже са прегледани, единият с високо кръвно, другият - с нервна криза. Още: Четири са жертвите при тежката катастрофа край село Сопот

Втора катастфа

По първоначална информация, заради несъобразена скорост, в самото задръстване е станала и втора верижна катастрофа точно преди тунела на бул. "Иван Гешов" и бул. "Цар Борис III". При инцидента няма пострадали. Още: Катастрофа между две български села, има загинал водач