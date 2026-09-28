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Камион се запали на АМ “Тракия“

28 септември 2026, 13:32 часа 670 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Камион се запали на АМ “Тракия“

Камион се запали на автомагистрала “Тракия“ при км 185 в посока София. Сигналът за горящото ремарке на товарния автомобил е подаден около 11.30 часа. На място са изпратени два екипа на пожарната, които са овладели огъня. Няма пострадали, съобщиха от полицията. Още: Тир с текстил изгоря на “Капитан Андреево“

Заради инцидента движението в посока София временно се осъществява само в изпреварващата лента. Активната лента е ограничена, а трафикът в района се регулира от полицейски служители. Още: Камион зърновоз изгоря напълно в Добричко

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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