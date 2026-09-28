Камион се запали на АМ “Тракия“

Камион се запали на автомагистрала “Тракия“ при км 185 в посока София. Сигналът за горящото ремарке на товарния автомобил е подаден около 11.30 часа. На място са изпратени два екипа на пожарната, които са овладели огъня. Няма пострадали, съобщиха от полицията. Още: Тир с текстил изгоря на “Капитан Андреево“

Заради инцидента движението в посока София временно се осъществява само в изпреварващата лента. Активната лента е ограничена, а трафикът в района се регулира от полицейски служители. Още: Камион зърновоз изгоря напълно в Добричко