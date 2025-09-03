„Опасно селфи“: Обясниха защо деца рискуваха живота си за снимка от над 200 метра височина

Вчера вечерта аварийни екипи на пожарната и на МВР са извършили спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка в София. Става дума за една от най-високите сгради, които се строят на входа на София, на бул. „Цариградско шосе“. А децата са били общо седем на брой, но пет от тях са слезли от сградата. Възрастта им е между 7 и 13 години.

Още: Спасителна операция: Седем деца се качиха на кран в София, свалят ги с пожарна

Опасно селфи на над 200 метра височина

Още: Кажете на порасналите си деца това: 6 неща, които те искат да чуят от родителите си

„Имаше сигнал по 112, че деца са се качили на строителен кран на висока сграда над 200 метра на „Цариградско шосе“. Наш екип пътуваше натам, а същевременно СДВР обяви щаб на място, в който поискаха помощ от нас с осветление, което използваме при спасителни дейности“, заяви Красимир Димитров, директор на столичното звено „Аварийни дейности“ пред bTV. „За щастие, се оказа, че децата са се прибрали, от това екстремно селфи, което да си правили“, каза още той.

И поясни, че това не е единичен случай, в рамките само на последния месец е имало и други сигнали. Изключително опасно е не само факта, че децата са били на крана, но и самата сграда – защото тя не е остъклена в горната си част.

Още: Как думите на родителите могат да оставят трайни белези върху децата им