Фатално селфи: Турист загина, падайки в пропаст заради снимка (ВИДЕО)

27 септември 2025, 20:09 часа 98 прочитания 0 коментара
Мъж на около 30 години е загинал на връх Нама в китайската провинция Съчуан. На височина 5 588 м той е развързал предпазното си въже, за да си направи снимки, но се е подхлъзнал и е започнал да пада по стръмния склон.

Спътниците му от групата, с която се е движил, са можели само безпомощно да наблюдават как се пързаля над 200 м надолу, без да могат да му помогнат. Човек от групата е заснел на видео фаталния инцидент.

Китайските власти разследват случая.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
турист Китай селфи
