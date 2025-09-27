Фатално селфи: Турист загина, падайки в пропаст заради снимка (ВИДЕО)

Мъж на около 30 години е загинал на връх Нама в китайската провинция Съчуан. На височина 5 588 м той е развързал предпазното си въже, за да си направи снимки, но се е подхлъзнал и е започнал да пада по стръмния склон.
Спътниците му от групата, с която се е движил, са можели само безпомощно да наблюдават как се пързаля над 200 м надолу, без да могат да му помогнат. Човек от групата е заснел на видео фаталния инцидент.
Китайските власти разследват случая.
A man in his 30s died on Nama Peak in Sichuan, China, after reportedly untying his safety rope to take photos near a crevasse.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 27, 2025
Witnesses said he slipped without an ice axe, slid over 200 meters, and disappeared from view. Authorities are investigating the incident.
Nama Peak,… pic.twitter.com/oeeQdVyfVq