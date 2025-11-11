След побой на улицата: Мъж е настанен в болница

Мъж на 39 години е настанен в болница, след като е получил различни наранявания от нанесен му побой на улица в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР. Сигнал за инцидента е получен вчера в Първо Районно управление на полицията от здравното заведение, където пострадалият е постъпил.

След проведени оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че на потърпевшия му е нанесен побой от неустановени лица около 15:00 часа. Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

БТА припомня, че преди дни мъж на 20 години беше с опасност за живота след побой в Чирпан.

