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Служител на ДАНС е пострадал при катастрофа на "Хемус" край Шумен

14 ноември 2026, 13:40 часа 667 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Служител на ДАНС е пострадал при катастрофа на "Хемус" край Шумен

Служител на ДАНС е пострадал при катастрофа на магистрала "Хемус" край Шумен. Инцидентът е станал в сряда, но едва днес става ясно, че има пострадал служител на агенцията. Той е бил настанен за лечение във ВМА-Варна, но вече е изписан.

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Инцидентът е станал в участък от магистралата, в който има ремонт и движението се е осъществявало двупосочно в едното платно.

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Шумен ДАНС катастрофа
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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