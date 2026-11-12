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Бързи смени на посоката в цената на петрола заради мирните преговори за Украйна

12 ноември 2026, 9:26 часа 668 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Бързи смени на посоката в цената на петрола заради мирните преговори за Украйна

Цените на петрола паднаха с повече от 1 долар в четвъртък, 12 ноември, но после се качиха нагоре, докато надеждите за напредък в мирните преговори за Украйна и Близкия изток оказаха натиск върху пазара. Фючърсите на сорта „Брент“, който е референтен за Европа, слязоха надолу с 1,14 долара, или 1,2%, до 91,62 долара за барел в началото на азиатската търговия. След това обаче цените започнаха да се вдигат и към 9:15 ч. българско време "Брент" се търгува за 93,19 долара

Фючърсите на американския суров петрол WTI паднаха с 1,04 долара, или 1,2%, до 85,49 долара за барел в началото на търговията. Към момента на публикуване на материала се търгуват по-скъпо - за 86,77 долара.

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В сряда „Брент“ отбеляза ръст от около 1,4%, а WTI – 0,6%, след като ден по-рано и двата сорта достигнаха двумесечни минимуми.

„Пазарите отбелязват спад поради очакванията, че зад кулисите се полагат усилия за постигане на примирие между Русия и Украйна и че е малко вероятно конфликтът с Иран да ескалира преди срещата на върха между САЩ и Китай следващата седмица“, заяви Хироюки Кикукава, главен стратег в Nissan Securities Investment, цитиран от CNBC. „Въпреки това, предвид несигурността около пролива Ормуз, е малко вероятно пазарите да претърпят значителен срив“.

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Войните в Украйна и Иран, ОПЕК+: факторите

Снимка: Getty Images

Руските и украинските преговарящи се споразумяха за мащабна размяна на военнопленници по време на двудневните мирни преговори в Абу Даби, които приключиха в сряда, въпреки че американските посредници заявиха, че все още има различия по други важни въпроси, включително териториалните. Засега голям пробив за примирие в Украйна няма - Руската федерация категорично отказа такова.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев се надява да постигне конкретни резултати по разрешаването на войната още тази година.

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Междувременно Иран няма да позволи дори и една частица обогатен ядрен материал да напусне страната и ще има последствия, ако САЩ предприемат нови удари, заяви в телевизионно изявление ръководителят на иранските служби за сигурност Мохсен Резаи.

Вашингтон заяви, че ядрените въпроси трябва да бъдат част от всякакви първоначални преговори с Иран, насочени към прекратяване на войната, продължаваща вече осем месеца, докато американски официални лица омаловажиха необходимостта от по-нататъшни военни удари.

Производството на суров петрол от ОПЕК+ отбеляза скок през октомври, водено от рязкото увеличение на добива в Саудитска Арабия, въпреки продължаващите прекъсвания в доставките през Ормузкия проток.

Запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 9 милиона барела през последната седмица, съобщиха пазарни източници, позовавайки се на данни от Американския петролен институт. Официалните данни от Американската енергийна информационна администрация се очакват в четвъртък, като публикуването им е отложено с един ден поради националния празник в САЩ в сряда.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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