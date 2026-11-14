Проблеми за Атанас Рибарски - остана без топ играч за последния си мач начело на националния отбор

Пореден удар по българския национален отбор по футбол! Часове след унизителната загуба от Исландия стана ясно, че един от най-добрите играчи отпада от състава. Става въпрос за Теодор Иванов. Защитникът на ЦСКА е с контузия, която няма да му позволи да участва в последния мач от групите на Лигата на нациите. За "лъвовете" предстои гостуване на Естония на 16 ноември, понеделник. 22-годишният бранител остана неизползвана резерва срещу Исландия.

Теодор Иванов пропуска мача с Естония

На негово място националният селекционер Атанас Рибарски реши да повика бранителя на Монца - Валентин Антов. В тяхно отсъствие срещу Исландия "лъвовете" излязоха със Стефан Велков и Емил Ценов в центъра на отбраната. Християн Петров и Йоан Стоянов бяха по двата фланга. Може да се каже, че тази защитна четворка не се справи по най-добрия начин, тъй като България допусна поражение с 0:5.

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След четвърт час игра съдията отсъди дузпа за нарушение на Йоан Стоянов в наказателното поле. При ситуацията останаха сериозни съмнения, тъй като нападателят на Исландия падна твърде лесно, но съдията не промени мнението си. В началото на полувремето пък Емил Ценов си отбеляза автогол, а исландците се справяха с българската защита с лекота през целия двубой. Интересно е на какъв състав ще заложи Рибарски в последния си мач начело на тима - визитата на Естония.

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