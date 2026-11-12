Велик президент спря ядрената заплаха без война - и тогава дойде този идиот. Няма да се преструвам, че този човек е умен

"Не е нужно да се връщаме толкова назад в историята, за да си спомним кога президентът Обама, който всъщност е велик президент, се зае с риска от ядрена заплаха чрез дипломация, без да прибягва до война. И тогава този идиот стана президент. Този човек поема поста, не харесва нищо от това, което Обама е направил, защото го възприема като лично оскърбление към себе си – просто защото не го е направил той самият, разкъсва споразумението, а след това, през следващия си мандат, продължава и започва война". С тези думи Абдул Ел-Сайед - епидемиолог, администратор в областта на общественото здраве и избран за първия сенатор мюсюлманин (от Мичиган) в САЩ описа пропадналата ядрена сделка на Барак Обама с Иран, скъсана от Доналд Тръмп.
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"За какво? За да научи иранския режим, че държи в хватка Ормузкия проток, което е причината всички ние да плащаме повече за бензин и хранителни стоки", отговори си сам Ел-Сайед, когото Тръмп преди това бе нарекъл "джихадист".
Abdul El-Sayed: You don't have to go back that far in history to remember when President Obama, who's actually a great president, had addressed the risk of a nuclear threat via diplomacy without war. And then this idiot president became president. This man takes office, doesn't like anything Obama did because he sees it a s a personal affront to himself because he didn't do it, tears up that agreement, and then in the next term goes on and makes war. To what? To teach the Iranian regime that they have a chokehold on the Strait of Hormuz, which is why we're all paying more for gas and groceries.— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026
През 2015 г. Обама, в качеството си на президент на САЩ, ограничи иранската ядрена програма в замяна на вдигане на определени икономически санкции спрямо Техеран. Това стана със сделка, известна като Съвместен всеобхватен план за действие – JCPOA. Само че Тръмп излезе едностранно от нея още в първия си мандат, което доведе до тръгване на Ислямската република по ядрения път, макар тя винаги да е твърдяла, че ядрената ѝ програма е с граждански, мирни цели, а не с военни (т.е. създаване на ядрено оръжие).
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Самият Тръмп започна войната си срещу Иран, за да... спре Техеран по пътя към ядрена бомба.
"Няма да се преструвам, че този човек е умен"
"Сега, ако Тръмп иска да започне да се отнася сериозно и да прави неща за американската общественост, чудесно. Той е президентът на Съединените щати. А междувременно няма да си играя и да се преструвам, че по някакъв начин този човек е умен. Няма да си играя и по някакъв начин да се преструвам, че този човек има някаква стратегия или че по някакъв начин е гениален", заяви още Абдул Ел-Сайед относно републиканеца, чиято партия загуби тежко междинните избори и сдаде контрола в двете камари на Конгреса на демократите.
Abdul El-Sayed: Now, if Trump wants to start being serious and doing things for the American public, great. He is the president of the United States. And in the interim, I am not going to play around and pretend that somehow this man is intelligent. I'm not going to play around and somehow pretend that this man has any strategy or that this man is somehow brilliant.— Clash Report (@clashreport) November 12, 2026