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Велик президент спря ядрената заплаха без война - и тогава дойде този идиот. Няма да се преструвам, че този човек е умен

12 ноември 2026, 14:47 часа 1292 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Велик президент спря ядрената заплаха без война - и тогава дойде този идиот. Няма да се преструвам, че този човек е умен

"Не е нужно да се връщаме толкова назад в историята, за да си спомним кога президентът Обама, който всъщност е велик президент, се зае с риска от ядрена заплаха чрез дипломация, без да прибягва до война. И тогава този идиот стана президент. Този човек поема поста, не харесва нищо от това, което Обама е направил, защото го възприема като лично оскърбление към себе си – просто защото не го е направил той самият, разкъсва споразумението, а след това, през следващия си мандат, продължава и започва война". С тези думи Абдул Ел-Сайед - епидемиолог, администратор в областта на общественото здраве и избран за първия сенатор мюсюлманин (от Мичиган) в САЩ описа пропадналата ядрена сделка на Барак Обама с Иран, скъсана от Доналд Тръмп.

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"За какво? За да научи иранския режим, че държи в хватка Ормузкия проток, което е причината всички ние да плащаме повече за бензин и хранителни стоки", отговори си сам Ел-Сайед, когото Тръмп преди това бе нарекъл "джихадист".

През 2015 г. Обама, в качеството си на президент на САЩ, ограничи иранската ядрена програма в замяна на вдигане на определени икономически санкции спрямо Техеран. Това стана със сделка, известна като Съвместен всеобхватен план за действие – JCPOA. Само че Тръмп излезе едностранно от нея още в първия си мандат, което доведе до тръгване на Ислямската република по ядрения път, макар тя винаги да е твърдяла, че ядрената ѝ програма е с граждански, мирни цели, а не с военни (т.е. създаване на ядрено оръжие).

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Самият Тръмп започна войната си срещу Иран, за да... спре Техеран по пътя към ядрена бомба.

"Няма да се преструвам, че този човек е умен"

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"Сега, ако Тръмп иска да започне да се отнася сериозно и да прави неща за американската общественост, чудесно. Той е президентът на Съединените щати. А междувременно няма да си играя и да се преструвам, че по някакъв начин този човек е умен. Няма да си играя и по някакъв начин да се преструвам, че този човек има някаква стратегия или че по някакъв начин е гениален", заяви още Абдул Ел-Сайед относно републиканеца, чиято партия загуби тежко междинните избори и сдаде контрола в двете камари на Конгреса на демократите.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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