Спасиха от пожар 20 декара лозя

20 декара лозови насаждения са спасени при пожар в землището на село Кортен. Сигналът е получен на 16 септември, в 14,29 часа, за пожар в сухи треви и лозови насаждения, съобщават от ОДМВР-Сливен. Произшествието е ликвидирано от 1 екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма.

Спасени са 20 декара лозови насаждения. Пострадали няма. Нанесените щети са в процес на установяване. Най-вероятната причина е небрежност при боравене с открит огън - запалени сухи треви в близост до лозовия масив, предава БГНЕС.