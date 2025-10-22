Сталин на автотехническите експертизи: Вещо лице с още скандални разкрития при делата за катастрофи

Сталин на автотехническите експертизи. Така беше определен проф. Станимир Карапетков, който е вещото лице по делото "Сияна". Преди дни бащата на трагично загиналата в катастрофа край Телиш 12-годишна Сияна – Николай Попов, изнесе изнесе факти за връзка между едно от вещите лица, изготвило експертизата и поиска отвод. Той обясни, че проф. Карапетков и адвокатът на обвиняемия Явор Нотев, са в близки приятелски отношения и това подлага на съмнение експертизата. Почерненият баща поиска от съда отвод на това вещо лице и настоя пред министъра на правосъдието да извърши проверка по всички дела, в които двамата са участвали като вещо лице и като адвокат.

ОЩЕ: Наркотрафик и влияние: Бащата на Сияна със скандални твърдения и спор с бивш депутат, адвокат на обвиняемия

Натиск над друго вещо лице

Автоекспертът доц. Христо Узунов направи още скандални разкрития за действията на проф. Карапетков и как му е оказван натиск да променя експертизи за пътно-транспортни произшествия. Това стана по време на пресконференция, организирана от бащата на бащата Николай Попов.

Преподавателят в ТУ- София обясни, че проблемът с тези експертизи започва от огледния протокол от мястото на катастрофата. В него се съдържа информацията, въз основа на която се прави заключението на вещото лице, след като я разчете. „В този протокол може да се съдържат данни, които да променят експертизата и ако не е добре направен, не може да се изготвки качествена експертиза“, обясни доц. Узунов.

Размиването по думите му води до възможността за натиск в дадена посока и за вземане на неправилни решения.

ОЩЕ: Бащата на Сияна: Няма да се извинявам на Карапетков, каня го на детектор на лъжата

Той обясни, че много години е работил с Карапетков. „Старал съм се да съм внимателен при вземането на крайното решение. Доста е тежко, защото или един водач ще биде оправдан, или ще иде в затвора“, обясни той.

За един от случаите обаче му е оказан натиск от Карапетков. Трябвало да изготви експертиза по онова, което е било дадена на първа инстанция. Не се съгласява и изготвя експертиза, която променя решението на съда - от оправдателна присъда на първа инстанция, на втора шофьорът е осъден.

ОЩЕ: Бащата на Сияна: Няма да се извинявам на Карапетков, каня го на детектор на лъжата

„Това доведе до влошаване на отношенията ни. Има и подаде сигнал спрямо мен от него, за да бъда отписан като вещо лице, защото явно не се въобразявам с неговото мнение“, каза Узунов. „Това негово искане беше отхвърлено, но той го обжалва. Аз бих се отказал да съм вещо лице, но не мисля че трябва да го направя. Имам принципи“, каза експертът.

„Той е скрит съдия, оказва натиск над други експерти и предполагам само колко други експерти има, на които им е оказвал натиск“, каза доц. Христо Узунов.