Наркотрафик и влияние: Бащата на Сияна със скандални твърдения и спор с бивш депутат, адвокат на обвиняемия

Това е една хранителна верига, хранеща се с обезщетенията – адвокати, прокурори, съдии. Скритият властелин е проф. Карапетков – толкова е морален и честен, че по всички знакови дела той е викан. Разбирам много добре, че с тези разкрития рискувам делото на Сияна. Това заяви баща ѝ Николай Попов. Темата с обезщетенията по съдебни дела стана особено актуална в последно време - Още: Предадени от Темида: Семейства на жертви печелят дела, но не могат да си вземат обезщетенията

Експертизата на вещите лица - кой с кого е близък

"Става дума за баща, загубил детето си. Обективност от него не очаквам" – думите са на Явор Нотев, който е адвокат на обвинения за смъртта на малката Сияна. Нотев беше депутат, от "Атака". "Аз пък не очаквам обективност от адвоката на обвиняемия", отвърна Попов и попита дали Нотев е учредител на сдружение с проф. Карапетков. Получавали ли сте суми от застрахователи, докато сте бил в Народното събрание, за да лобирате за техните интереси.

"Няма да слушаме абсолютно нелепи неща, невежа сте в материята", заяви Нотев. И призна, че бил учредител на фенклуб на ЦСКА (явно там двамата с проф. Карапетков са заедно като учредители), както и че нямало забрана за извършване на такава дейност, докато е депутат - Още: Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице заради връзка с адвоката на обвиняемия

На въпрос на БНТ защо се е присъединил към делото 2 месеца след случилото се, отговорът на Нотев беше: "Потърсиха ме. Прецених, че този човек има нужда от правна защита, цялото общество беше настръхнало срещу него".

Николай Попов даде пример какво има предвид за връзките в правосъдието ни – Красимир Катев, бивш зам.-финансов министър, е осъден след експертиза на доц. Христо Узунов, след като първо Карапетков дава експертиза, която го оневинява. Попов сочи Узунов като пример, който иска да разбие един вид недопустим монопол на проф. Карапетков. Всичко между двамата, Узунов и Карапетков, е лично – Узунов иска да направи кариера, напада Карапетков, отговори Нотев, споменавайки, че Карапетков му бил ръководител. "Не мога да приема твърдение, че вещите лица решават правни казуси", продължи Нотев, който напомни и, че Катев в крайна сметка е осъден. Присъдата е условна (3 години с 5 години изпитателен срок) – за предизвикана от Катев катастрофа, челен удар, с две жертви през 2012 година, като решението за условната присъда идва чак от Върховния касационен съд, на предишните инстанции е ефективна.

Още: Бащата на Сияна: Няма да се извинявам на Карапетков, каня го на детектор на лъжата

Делото на Сияна: Има ли наркотрафик?

Попов заяви следното за делото със Сияна – имало обаждане на неговия адвокат, че проф. Карапетков щял да си направи отвод от делото и тъй като експертизата е негова, делото ще бъде провалено. Отричате ли, че сте близки, ходите по телевизионни студиа и преподавате заедно, атакува Попов по адрес на Нотев, визирайки проф. Карапетков и съответно неговата обективност като вещо лице. Ние сме в едно висше училище, не сме близки, отговори Нотев. Готов ли сте да представите разпечатка от мобилния си телефон колко често се чувате с него, продължи Попов, а Нотев отговори: "Какво доказва това?". Как професорът разбра на шестия ден, че некачествена настилка е причината за смъртта на Сияна, продължи Попов. Явор Нотев заяви, че няма да си прави отвод и е поел защитата на шофьора на ТИР-а безплатно, което Попов контрира – а на застрахователни дружества безплатно ли предлагате защита. "Моето име и моята дейност е съсредоточена в защита на хора, които са виновно обвинени", подчерта Нотев.

Защитата на г-н Нотев, която обикновено е 50 000 лева, питам колко струва и сега – имам съмнения, че този шофьор е превозвал наркотици. Смятам, че тук стоят икономически интереси, че този човек (обвиняемият) е важен за някого, да го защити, каза Николай Попов. И каза: "Товарът изчезна, взеха си го. Остана на отговорно пазене на един паркинг, на следващия ден дойде собственикът и си го кара цял ден – имам запис". Явор Нотев обаче обяви това за лъжа, камионът бил е под контрола на отговорните органи. И разясни – камионът бил разтоварен, след като е поет за отговорно пазене, заради естеството на товара. Попов пак контрира – имам запис от съдебна зала, в който собственикът обяснява как ден-два след началото на отговорното пазене камионът е разкарван. "Навързани сте като свински черва", заключи Попов. "Няма да поема ръката ви, след тези щуротии, които избълвахте", завърши Явор Нотев, като преди това дори попита иронично Попов дали смята, че за случая със Сияна е взел хонорар в наркотици, след като бащата на загиналото дете изрече следните думи: Нали знаете, че да вземете хонорар в брой е престъпление.