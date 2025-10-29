Войната в Украйна:

"Изненадан съм, не сме имали конфликт": Говори адвокатът, обвинен в отмъщение от Хасърджиев

29 октомври 2025, 08:12 часа 509 прочитания 0 коментара
"Изненадан съм, не сме имали конфликт": Говори адвокатът, обвинен в отмъщение от Хасърджиев

"В интерес на истината го чух това в ефир и бях безкрайно изненадан, защото към мен няма подадени сигнали и към настоящия момент. Срещу мен няма заведени граждански дела, нито наказателни такива. Нямам идея за какво става дума". Така адв. Андрей Дамянов отговори в сутрешния блок на bTV на арестувания д-р Станимир Хасърджиев.   

Още: "Не съм докосвал това момче и ще го докажа": Станимир Хасърджиев с първи думи след ареста (ВИДЕО)

"Преди 3 г. като член на УС на Националната пациентска организация видяхме, че има недобре обосновани разходи в дейността на организация - поискахме обяснение от д-р Хасърджиев - не получихме такова. Подадохме сигнал до Икономическа полиция. Подадохме си оставките, след това не знам какво се е случвало", обясни адв. Дамянов.

Има ли отмъщение?

Още: Съдът остави Хасърджиев зад решетките, актьорът Росен Белов също влиза в ареста

Припомняме, че в момента тече производството срещу дългогодишния председател на пациентска организация - д-р Станимир Хасърджиев. Той и още трима - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бивш френски легионер са в ареста с обвинения за принуда спрямо млад мъж, който твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението също така е принуждаван и да употребява наркотици. За проблемите си с правосъдието д-р Хасърджиев вчера хвърли вината върху адвокат Андрей Дамянов, бивш член на Управителния съвет на Националната пациентска организация, бивш член и на Надзорния съвет на НЗОК.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Причина за тогавшния сигнал Дамянов обясни, че Хасърджиев не е дал смислено обяснение, не са били представени документи, които да доказват материална обоснованост на тези разходи. "Конфликт между мен и него не е възникнал. Конфликът беше между контролния съвет и д-р Хасърждиев в качеството му на изпълнителен директор". "В интерес на истината нямам спомен за сумата, след като сме подали сигнал, значи не е била малка. Давал съм 2 пъти обяснения по случая, беше представена счетоводна документация, фактури. Не ми е известно заключението по това производство", добави още адвоката.

Той заяви, че не знае за личните проблеми на д-р Хасърджиев - Далеч съм от проблемите на НПО в момента". "Ако е отмъщение, то не е от мен. Модел, рейнджър - дори не ги познавам. Нямам обяснение", заяви още адв. Андрей Дамянов.

Още: Кметът на район "Изгрев" изригна срещу Мариан Бачев: Обаждания от адвокати, сплашвания и евентуален конфликт на интереси

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Станимир Хасърджиев арест Росен Белов
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес