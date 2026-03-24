Стрелял с газов пистолет в клас: Съдът порица ученик

Районният съд в Хасково освободи от наказателна отговорност и наложи обществено порицание на ученик, стрелял с газов пистолет в класната стая в училище, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд, цитирани от БТА.

Наказанието е резултат от споразумение между защитата на 16-годишния А. А. и прокуратурата, одобрено от съда. Обвиняемият бе признат за виновен за случая на 16 септември миналата година, когато произведе изстрел с газов пистолет през прозореца на класната стая в Спортно училище "Стефан Караджа" в Хасково.

Още: Заплашил сина си с пистолет: Мъж се сдоби с обвинение

Разследване установи, че оръжието е било законно притежавано от бащата на непълнолетния стрелец. Инцидентът е класифициран като "извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото".

Обвиняемият трябва да заплати и разноските по делото в общ размер от 898,48 евро. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

Още: Стреляли с газов пистолет: Братя глобени за хулиганство