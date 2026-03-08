ЦСКА диша във врата на Лудогорец: "Армейците" не дадоха шанс на Локо София

ЦСКА постигна категоричен успех 2:0 в двубой от 25-ия кръг на Първа лига. На Националния стадион "Васил Левски" Джеймс Ето'о откри резултата в 11-ата минута. През втората част Алехандро Пиедраита удвои преднината на "армейците". "Червените" събраха 46 точки и се доближиха на 1 от ЦСКА 1948 и Лудогорец. "Орлите" са с мач по-малко. "Смърфовете" заемат десетата позиция с 30 пункта.

Домакините доминираха в огромни периоди от срещата и откриха резултата при първата си атака в 13-ата минута. Бърза атака от ляво на Лео Перейра намери Мохамед Брахими, който пък центрира. Топката стигна до Джеймс Ето`О, който напредна и се възползва от грешното позициониране на вратаря Величков и на Ангел Лясков, за да прати топката в мрежата.

В 21-ата минута Кауе Карузо можеше да изравни, след като се озова на чудесна позиция, намерен от Анте Аралица, който напредна и му подаде. Бразилецът обаче се забави с изстрела и топката му беше избита.

В 28-ата минута резултатът можеше да бъде и 2:0, но изстрелът на Макс Ебонг мина покрай гредата. До края на полувремето Питас веднъж и два пъти Ето`О опитаха късмета си при стрелба, като в един от случаите вратарят Величков изби.

Началото на второто полувреме не се различаваше като сценарий и "червените" взеха инициативата. В 64-ата минута дойде ново отлично положение пред Питас, което беше пропуснато от кипърския голмайстор. Локомотивци отговориха с добра контраатака в 71-ата минута, но Аралица се затвори прекалено много и от малкото поле стреля в тялото на вратаря Лапоухов, за да получи само ъглов удар.

В 81-ата минута ЦСКА стигна до втори гол заради добре направена преса в средна зона и нова груба техническа грешка на Лясков. Локомотивци разиграваха под преса, но левият бранител загуби топката и зоната му остана празна. Резервата Пиедраита нахлу по крилото и от малък ъгъл прати топката красиво под гредата за 2:0.

В 88-ата минута ЦСКА можеше да стигне и до трето попадение, след като четирима техни футболисти останаха срещу двама от Локомотив и вратаря, но ударът на Соле се спря в крака на Величков.