Войната в Украйна:

Страхотен вратар не позволи на ЦСКА 1948 да доближи Левски

08 март 2026, 18:10 часа 355 прочитания 0 коментара
Страхотен вратар не позволи на ЦСКА 1948 да доближи Левски

ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив не успяха да си отбележат голове в двубой от 25-ия кръг на Първа лига. На стадиона в Бистрица съдиите отмениха по едно попадение за двата отбора. Домакините излизат временно на 2-о място с 47 точки, колкото има и Лудогорец, но можеха да вземат и по-сериозен аванс. Те изтърваха възможност да се доближат до Левски. "Канарчетата" остават на 11-о място и се движат на 2 точки от Арда Кърджали, който е 8-и.

ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив не се победиха

"Червените" започнаха по-активно и още в 7-ата минута можеха да открият резултата, но Хосе Карлос Мартинес не успя за накаже грешка на вратаря на Ботев Даниел Наумов. Постепенно играта се успокои, двата отбора се оплетоха в битка в средата на терена. В последната минута на първата част дойде ред и на "канарчетата" да застрашат другата врата. Петър Маринов обаче се справи с изстрела на Тодор Неделев.

По следите на забравените

Ниското темпо се запази и в началото на второто полувреме, но в 58-ата минута ЦСКА 1948 са размина с гол. Фредерик Масиел проби и стреля, вратарят Наумов отби, а Брайън Собреро не успя да нанесе точен добавящ удар. В 65-ата минута пък беше отменено попадение на домакините, след като се оказа, че голмайсторът Мамаду Диало е бил в засада.

В 78-ата минута беше отменен гол и за Ботев Пловдив, реализиран от Франклин Маскоте. Първоначално съдията Гребенчарски го зачете, но след преглед със системата ВАР го отмени, като на монитора видя нарушение на Карлос Алгара срещу Мамаду Диало в началото на атаката. Минути по-рано Самуел Калу пропусна от границата на малкото поле да даде аванс на своите.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Резервата Атанас Илиев веднага даде импулс в атаката на ЦСКА 1948, като в 81-ата минута принуди Даниел Наумов да спасява акробатично, а след това негова свалена топка предизвика меле, но нямаше кой да вкара. 180 секунди преди края на срещата вратарят Наумов спаси изстрел на Мамаду Диало с глава и така срещата завърши 0:0.

ОЩЕ: Дошъл от Трета лига продължи рейда на "пролетния фурор" в Първа лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ботев Пловдив ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес