Страхотен вратар не позволи на ЦСКА 1948 да доближи Левски

ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив не успяха да си отбележат голове в двубой от 25-ия кръг на Първа лига. На стадиона в Бистрица съдиите отмениха по едно попадение за двата отбора. Домакините излизат временно на 2-о място с 47 точки, колкото има и Лудогорец, но можеха да вземат и по-сериозен аванс. Те изтърваха възможност да се доближат до Левски. "Канарчетата" остават на 11-о място и се движат на 2 точки от Арда Кърджали, който е 8-и.

ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив не се победиха

"Червените" започнаха по-активно и още в 7-ата минута можеха да открият резултата, но Хосе Карлос Мартинес не успя за накаже грешка на вратаря на Ботев Даниел Наумов. Постепенно играта се успокои, двата отбора се оплетоха в битка в средата на терена. В последната минута на първата част дойде ред и на "канарчетата" да застрашат другата врата. Петър Маринов обаче се справи с изстрела на Тодор Неделев.

Ниското темпо се запази и в началото на второто полувреме, но в 58-ата минута ЦСКА 1948 са размина с гол. Фредерик Масиел проби и стреля, вратарят Наумов отби, а Брайън Собреро не успя да нанесе точен добавящ удар. В 65-ата минута пък беше отменено попадение на домакините, след като се оказа, че голмайсторът Мамаду Диало е бил в засада.

В 78-ата минута беше отменен гол и за Ботев Пловдив, реализиран от Франклин Маскоте. Първоначално съдията Гребенчарски го зачете, но след преглед със системата ВАР го отмени, като на монитора видя нарушение на Карлос Алгара срещу Мамаду Диало в началото на атаката. Минути по-рано Самуел Калу пропусна от границата на малкото поле да даде аванс на своите.

Резервата Атанас Илиев веднага даде импулс в атаката на ЦСКА 1948, като в 81-ата минута принуди Даниел Наумов да спасява акробатично, а след това негова свалена топка предизвика меле, но нямаше кой да вкара. 180 секунди преди края на срещата вратарят Наумов спаси изстрел на Мамаду Диало с глава и така срещата завърши 0:0.

