"Тези безпросветни насилници с фашистки символи са ваши креатури": Радев приписа убийците в Пловдив на опозицията

"Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството в Пловдив. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет "Добродетели и религия" в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи по биячите от Пловдив. Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури, но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото." Това обяви преди началото на заседанието на правителството в сряда премиерът Румен Радев по повод жестокото убийство на Георги Кузев от организирана група младежи в Пловдив.

По думите на премиерът правителството е приело първи стъпки по проблема с младежката престъпност. "Обмисляме и по-радикални", предупреди Радев. И още: "Децата на България трябва да се възпитават в семейството и училището - ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните мрежи. При подобни трагедии цялото общество е редно да застане обединено зад жертвите и близките, зад закона и морала", каза той.

Още: Ескалация на гнева в Пловдив: Търсят се родителите, обсъждат се училищата на убийците, търсят се точните им адреси

Управленската програма

Иначе правителството днес приема и своята управленска програма. "Комплекс от политики, с които ще реализираме заявките от предизборната ни платформа. Те включват деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за доходите и сигурността на българите, възможности за младите. Наша цел е и заместването на изчерпания вече модел на развити, основан на потребление, разпределение и евтин труд с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес, чрез повишена производителност и експортно ориентирани технологични производства", обяви още Радев.

По думите му динамичната среда ще наложи да бъдат вземани и много други решения, които никоя програма не може да предвиди, но това са предизвикателствата на всяко едно управление. "Ще приемем и инвестиционната програма по общинските проекти, с която създаваме прозрачни условия за финансиране. Там заварихме само дългове и неразплатени дейности, то сега осигуряваме средства за българските общини", подчерта още Радев.

Още: Бивши от БСП, бизнесмени и "разпознаваеми лица": "Прогресивна България" ударно гради местни структури в цялата страна (СНИМКИ)