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"Общините се връщат в реалността": Шишков започва обиколка на регионите, ще има и проверки (ВИДЕО)

12 август 2026, 13:38 часа 784 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Общините се връщат в реалността": Шишков започва обиколка на регионите, ще има и проверки (ВИДЕО)

"Връщаме не само надеждата, връщаме реалността да продължи инвестирането в бългаските общини. Това каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на брифинг в Министерски съвет в контекста на програмата за общините от 2024 г., по която по данни на МРРБ общините са получени 1 млрд. от 4 млрд. лева. Програма, която по думите на Шишков не е довела до нищо.

"Може би е ако имало принцип, то е било безпринципността", каза още арх. Шишков, отбелязвайки, че всеки български гражданин от новороденото до пенсионера е трябвало да даде 670 евро за една безпринципна програма.

Как ще се върне реалността в общините?

"Всички общини, подписали споразумение от днес нататък, се връщат в реалността, във възможностите си, да си получат парите. Даваме възможност и на тези общини, които са поискали до края на 2025 г. да подпишат договори, споразумение и не се е случвало, защото очевидно може би предишната власт и предишния кабинет на Росен Желязков е имал специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои да не бъдат осигурени. Това вече приключи", коментира Шишков. 

Започва обиколка на регионите

Регионалният министър напомни, че миналия понеделник е бил на обиколка в Бургас.

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"От тук нататък започваме една кампания и тази кампания я наричаме "Регионите говорят". Започваме активно участие за обиколки в българските общини, искаме да видим проблемите, но на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага", заяви още министърът. 

Стана ясно, че от тук нататък се започват и проверки. ОЩЕ: Наследените поръчки: Шишков очерта бъдещето им и сравни управлението на Северозапада с геноцид

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Общини МРРБ Иван Шишков кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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