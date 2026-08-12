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Сигнал за бомба в Нова телевизия

12 август 2026, 11:52 часа 1080 прочитания 0 коментара
Снимка: NOVA
Сигнал за бомба в Нова телевизия

Сигнал за бомба е получен тази сутрин в сградата на Нова телевизия, съобщиха от компанията. Веднага е била задействана стандартната процедура за действие при подобни ситуации, без да се прекъсва телевизионното и радио излъчване на програмите. "В момента работата на всички служители е възстановена след извършване на необходимите проверки от страна на компетентните органи", обясняват от телевизията.

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Припомняме, че сигнал за бомба вдигна на крак Сметната палата в София. На място има изпратени екипи на полицията. От СДВР съобщиха за националното радио, че са предприети действия по процедура. Към 11 часа няма открито взривно устройство.

Междувременно бе съобщено за нова серия от сигнали за бомби в столицата. Получени са около 10. Единият сигнал е постъпил в детска градина, а останалите - в институции. Предупреждението е, че ще бъдат взривявани жени, защото мъжете били много пострадали от тях.

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Сигнал за бомба Нова телевизия
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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