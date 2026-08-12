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Заради катастрофа: Затруднено движение по пътя за Гърция през Маказа

12 август 2026, 12:08 часа 666 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Заради катастрофа: Затруднено движение по пътя за Гърция през Маказа

Движението при километър 378 на главния път I-5 за Гърция през Маказа в отсечката  Първица - Кирково се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“. Трафикът се контролира от “Пътна полиция“. За БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали обясниха, че при катастрофата има пострадал, който е с фрактура на ръка и е откаран за оказване на медицинска помощ. Още: Катастрофа затвори пътя София – Варна край Велико Търново, две деца са пострадали

Пътният инцидент е  настъпил след отнето предимство около 08:20 ч. Той е между два леки автомобила – “Рено“, управлявано от 49-годишен водач и “Мерцедес“ с 34-годишен шофьор.  Извършва се оглед и към момента движението в участъка продължава да се осъществява в едната лента, под контрола на пътни  полицаи. Още: Млада шофьорка се блъсна в дърво: 13-годишният й брат пострада тежко

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Пътна полиция катастрофа пострадал ГКПП Маказа
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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