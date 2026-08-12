Заради катастрофа: Затруднено движение по пътя за Гърция през Маказа

Движението при километър 378 на главния път I-5 за Гърция през Маказа в отсечката Първица - Кирково се осъществява в една лента поради катастрофа, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“. Трафикът се контролира от “Пътна полиция“. За БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Кърджали обясниха, че при катастрофата има пострадал, който е с фрактура на ръка и е откаран за оказване на медицинска помощ. Още: Катастрофа затвори пътя София – Варна край Велико Търново, две деца са пострадали

Пътният инцидент е настъпил след отнето предимство около 08:20 ч. Той е между два леки автомобила – “Рено“, управлявано от 49-годишен водач и “Мерцедес“ с 34-годишен шофьор. Извършва се оглед и към момента движението в участъка продължава да се осъществява в едната лента, под контрола на пътни полицаи. Още: Млада шофьорка се блъсна в дърво: 13-годишният й брат пострада тежко