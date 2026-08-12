Сигнал за бомба вдигна на крак Сметната палата в София, предава БНР. На място има изпратени екипи на полицията. Още: Нова вълна от бомбени заплахи срещу институции в цялата страна

От СДВР съобщиха за националното радио, че са предприети действия по процедура. Към 11 часа няма открито взривно устройство.

Междувременно бТВ съобщи за нова серия от сигнали за бомби в София, като се позова на свои източници. Получени са около 10. Единият сигнал е постъпил в детска градина, а останалите - в институции. Предупреждението е, че ще бъдат взривявани жени, защото мъжете били много пострадали от тях. Още: Сигнал за бомба в президентството