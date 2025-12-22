Прокуратурата иска училищният директор с камерите да се върне в ареста

Прокуратурата обжалва решението за освобождаване на директора на училището, в което бяха открити скрити камери в тоалетните. Това става ясно от официална позиция на държавното обвинение. "Прокурорът на Софийска районна прокуратура внася протест в Софийски градски съд срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишния мъж, държал оценяващи записващи устройства, скрити в тоалетни на училище", се посочва в съобщението.

От прокуратурата уточняват, че Александър Евтимов, който междувременно е освободен като директор от РУО-София, е "привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16.12.2025 г., в училище в ж.к. „Гео Милев“ в София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация - камери за видеонаблюдение." Още: Случаят с камерите в училищни тоалетни разпали нов сблъсък между ПП-ДБ и Пеевски

Обвинението

Според обвинението деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със служебните му задължения. Евтимов е подведен под отговорност и за създаване на порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в училищните тоалетни, включително с участието на лица под 18-годишна възраст.

По случая е образувано досъдебно производство за тежки престъпления, за които законът предвижда наказание "лишаване от свобода". Първоначално обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

На 19 декември наблюдаващият прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража". Съдът обаче е постановил парична гаранция в размер на 5000 лева.

Днес, 22.12.2025 г., прокуратурата е внесла протест срещу това решение на Софийски районен съд, с който настоява за по-тежка мярка спрямо обвиняемия. Още: Пеевски скочи на ПП-ДБ заради пуснатия под гаранция директор на 138-мо училище

На този етап Александър Евтимов отрича да е имал информация за наличието на камерите. "На този етап не искам да коментирам, нека мине разследването. Нямам представа. Аз не съм ги слагал. Нека да проверят разследващите. Преди мен, преди да бъде назначена сложена. Вчера разбрах", заяви той пред журналисти. Ден след ареста Министерството на образованието и науката съобщи, че Евтимов е освободен от длъжността със заповед на началника на Регионалното управление на образованието в София.