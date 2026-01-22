Спорт:

Съдът с нова забрана за Васил Божков

22 януари 2026, 14:25 часа 404 прочитания 0 коментара
Съдът с нова забрана за Васил Божков

Все още се чакат заключенията по новите експертизи по т.нар. хазартно дело срещу Васил Божков. Готови са само част от тях. Това стана известно на днешното съдебно заседание по делото в Софийския градски съд. Божков поиска да отпадне забраната му да напуска страната, но съдът отказа, тъй като няма промяна на обстоятелствата. Делото беше отложено за 4 март.

ОЩЕ: "Молете се за душата си": Прокурори видяха заплаха в думи на Васил Божков

Делото срещу Божков

Васил Божков е предаден на съд като подбудител в съучастие с длъжностни лица от Държавната комисия по хазарта, допуснали да не бъдат събирани в пълен размер такси, дължими по Закона за хазарта. Според обвинението вследствие на престъпната дейност са нанесени щети на държавния бюджет в размер на 559 739 164,70 лева. 

Наблюдаващият прокурор по делото Ангел Кънев каза, че са назначени множество технически експертизи по отношение на мобилни телефони, компютри, харддискове и флашки, по отношение на онези устройства, изследвани в досъдебна фаза от вещо лице, отведено по делото.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Божков рязко "забрави" предишните си показания за 60 млн. лв. подкупи за Борисов и Горанов

Той допълни, че прокуратурата държи на изслушване на вещите лица, тъй като готовите заключения констатират и описват факти и обстоятелства, различаващи се от тези на вещото лице, отведено по досъдебното производство. Става дума за файлове, свързани с две от обвиненията на някои от обвинените лица. Предстои изслушване на вещите лица в рамките на делото. 

Божков коментира, че в експертизите няма нищо, че той и защитата му са съгласни да се приеме всичко по тях.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Хазарт Дело Васил Божков
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес