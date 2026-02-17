Версията на кмета на Бистрица кой и защо подпали колата и дома му

Не знам кои са задържаните, надявам се част от тях да се извършителите. Възможно е сигналът ми за сметището да е една от причините, защото явно прекъсвам нечии интереси. Това предположение направи кметът на Бистрица Самуил Попов в ефира на Нова телевизия относно палежа на колата и дома му. Той обясни, че незаконното депо за отпадъци е от 2008 г., тогава е започнало насипване на земни маси.

ОЩЕ: Петима са в ареста след палежа на автомобила на кмета на село Бистрица

„Може да се образува свлачище и да стане същата трагедия като в „Елените”. Подавал съм сигнали. Първият е от 2019-2020 г. Бяха съставени актове за нерегламентирано изхвърляне на строителни материали. Има недосегаеми юридически и физически лица. Два акта съм занесъл за връчване на Атанас Илков и един да Даниел Митов, но те останаха невръчени“, съобщи Попов.

По думите му, ако тези актове са били връчени, глобите са щели да имат възпиращ ефект, защото са много големи. „Предполагам, че става въпрос за много строителни фирми, които изсипват материалите си незаконно”, обясни кметът.

ОЩЕ: Вижте как маскирани палят автомобила и входната врата на кмета на Бистрица (ВИДЕО)

Припомняме, че една от версиите, по които полицията работи относно палежа на колата и входа на къщата на кмета на Бистрица, е, че той е станал обект на атака, защото се опитва да спре нерегламентирано изсипване на земна маса и строителни материали на сметище край селото.