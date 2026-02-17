Хипнозата "Петрохан-Околчица"

Най-заплетеният криминален случай в новата ни история поразява съзнанието на всички. Защото съдържа всичко: загадка, власт, ужас, служби, политика, пари, култ, психоза, оръжия - само че никой не знае в каква последователност. И на всичкото отгоре тези кървави карти са раздадени за контраст на хармоничен и идеален фон - планина, природа, вяра, рейнджъри, каузи.

Самият Ивайло Калушев първо раздвои, после разпетори няколко образа пред очите ни. И то засега. Всеки от тези образи е подходящ за политическа употреба и едни имат изгода той да се окаже един, други - друг. Това ожестовача допълнително спекулациите, особено предвид това, че изникват от или пестеливи, или спорни факти: институциите сякаш непрекъснато разкриват едно, за да скрият друго. И докато продължава това ето и кои са образите, които се разиграват.

Ивайло Калушев 1: Духовен мъж, пещерняк, екозащитник

Причина за престъплението: Разстрел от мафията

В тази версия Ивайло Калушев и неговите сподвижници са добри и сърцати хора. Те милеят за природата от България до Мексико и рейнджърството се превръща в една от причините за трагичната развръзка. Оборудвани с първокласна техника облитат и обхождат зони, към които има повишен интерес. И забелязват нещо твърде важно - трафик на наркотици, трафик на хора, нещо подобно. А някой забелязва, че са го забелязали.

Ивайло Калушев 2: Нарцистичен психопат, демотивиран Бог

Причина за смъртта: Убийство и индуцирано самоубийство

В тази версия Ивайло Калушев е човек, чиято длъжностна характеристика в този свят, е, както сполучливо я определи един, "Бог" - ни повече, ни по-малко. Но този Бог достига до своя предел. Определени събития от неговия живот и този на групата по някаква причина внушават чувство за изчерпаност. В някакъв момент окултните будистки практики и самоубийството си дават среща. Подобна препоръка в традиционния будизъм разбира се не съществува, но в самосъздадения от Калушев култ се превръща в освобождаващо решение. Събуждане от "много стабилния сън" в най-зловещата му форма.

Ивайло Калушев 3: Преференциален pdf-ил

Причина за смъртта: Убийство/самоубийство

Това определение дойде по линия на едно психологическа дефиниция. В нея думата "преференциален" описва не само нездрав интерес към малолетни момчета, но и полагане на огромни старания те именно да изпитат същото автентично влечение, каквото съществува в инициатора. В тази версия целият живот на Калушев е организиран около собствената му перверзия, като постепенно се осигуряват идеалните условия тя да се осъществи: малък и затворен култ, няколко силно облъчени родители, дълбока манипулация и концепцията за "децата-тулку". След сигналите на Валери обаче паяжината постепенно се разплита и Калушев взема всички със себе си.

Ивайло Калушев 4: Агент

Причина за смъртта: Саморазправа на службите

Ето, че тук Ивайло Калушев изплува от мрака на Държавна сигурност по най-сигурния начин: наследствения. Неговият баща Георги Калушев е част от службите, бащата на неговия приятел Деян също. В тази версия самият Калушев също е агент на службите, както и вероятно един от сподвижниците му. По тази причина той винаги има изпреварваща информация по сигналите, свързани с него. Както и чадър, в който по някаква причина е трябвало да бъде свален; и за по-сигурно - подсилен с ликвидация.

Ивайло Калушев 5: Съвършен мошеник

Причина за смъртта: Всичко накуп

Тук Ивайло Калушев е доста по-светски човек, отколкото изглежда. Будизмът е перфектната технология за извличане на средства от заможни и заблудени хора. Искаш вълнуващ живот в Мексико с група приятели? Очаровай майката-спонсор и я дръж близо - поне докато парите й не свършат. Трябва ти нов кемпер, нова техника? Вдъхни доверие на кмета на София и си поискай лично. Искаш да участваш в разпределение на голям публичен ресурс? Омагьосай финансовия елит - той и без това жадува безмълвната пустош на медитацията, в която да облекчи страданията си.

Въпросът, разбира се, не е за кой от тези пет варианта става дума. А за коя комбинация от тях. 1 и 3? 2,3, и 4? 4 и 5? Кажи кое избираш и ще ти кажа кой си.

Автор: Райко Байчев