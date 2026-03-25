Сърбия ни отговори задържала ли е Петьо Еврото: Служебният МВР министър с коментар

25 март 2026, 6:27 часа
Сърбия ни отговори през Интерпол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия. Новината съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в интервю за подкаста "Контракоментар" на влогъра Асен Генов. Според думите на Дечев, сърбите са проверили във всичките си системи, включително и в базата данни на граничния контрол и не е установено той да е бил на територията и да е бил арестуван, по думите му. Още: Сърбия все още не е отговорила задържан ли е Петьо Еврото

Служебният вътрешен министър посочи пред Асен Генов, че от Интерпол-Белград са отговорили на МВР, че при тях е регистрирано искането на българските власти за задържане на бившия следовател и ако той бъде хванат, то Сърбия ще уведоми България.

Теч от МВР

Според Дечев основният проблем в случая е течът от МВР и ако не е бил той, то Петьо Еврото е могъл да бъде задържан още у нас, добавя и в. "Сега". Той изчезна изненадващо още преди години и първоначално службите твърдяха, че знаят къде е и скоро ще го приберат. Оттогава мина много време, но от Еврото няма и следа.

"Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров, известен като Еврото, е бил задържан в Белград", заяви само преди два дни пред журналисти служебният вътрешен министър. МВР-шефът направи своето изявление в Авиобазата на Гранична полиция в квартал "Враждебна", където се проведе тържествена церемония по приемане на нова техника.

"Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", каза Дечев.

Вътрешният министър допълни тогава, че информацията за предполагаемото задържане на Петьо Еврото ще бъде оповестена публично, когато я получат. Неофициалната информация гласеше, че той е задържан в Белград, че е под охрана на британски служби и е станал техен защитен свидетел.

Срещу Петров се води съдебно дело за документна измама в особено големи размери, по което е обвинен задочно, след като преди няколко години буквално се изпари от България. Процесът срещу него върви в Софийския градски съд, като вече минаха няколко съдебни заседания.

Още: Петьо Еврото задържан в Белград? МВР проверява (ВИДЕО)

Антон Иванов
