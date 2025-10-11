Тайният свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев: Силна миризма на зависимости

Трима нови свидетели, включително един таен – техните показания натежаха в поредното съдебно заседание, на което се гледаше пак искане кметът на Варна Благомир Коцев да бъде освободен. А днес (11 октомври), известният с топлите си връзки в службите и с властта, особено когато конците дърпат Делян Пеевски и Бойко Борисов, "информационен" сайт ПИК публикува име – Олег Невзоров, украински гражданин. Заслугата за името е на Соня Колтуклиева, която отдавна работи за ПИК.

След заседанието снощи беше разпространена информация, че тайният свидетел бил руснак. А версията е, че Невзоров искал да инвестира в проект в Морската градина, но му били поискани пари.

Кой е Невзоров?

Разследващият сайт Bird.bg обаче извади още информация – че през юли, 2025 година, Невзоров е получи забрана за срок от 10 години от ДАНС да влиза в България. Същата забрана получил и Джони Читадзе, негов съдружник. Фирмата, в която са съдружници, е „Фират“ ООД. Проверка на Actualno.com в Търговския регистър показа, че двамата действително са съдружници в тази фирма, а Читадзе е неин управител. Компанията се занимава с производство и търговия на едро и дребно на строителни материали, реекспорт, предоставя транспортни услуги, извършва и "покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба".

Защо Невзоров и Читадзе са влезли в полезрението на ДАНС? Bird твърди, че е заради пране на пари, но и заради информация за връзки с руските служби. Сайтът цитира и номера на заповедите, с която ДАНС налага забраната (3-1802 от 3 юли, 2025 година за Невзоров, 3-1801 за Читадзе). И две седмици по-късно забраната за Невзоров пада (3-2006/17.07.2025). Всички заповеди са подписани от временно ръководещия ДАНС Деньо Денев. А неговото име най-шумно влезе в светлината на прожекторите със случая с Десислава Иванчева и Биляна Петрова, както и с отмяната на машинното гласуване за местните избори през 2023 година. Сега президентът Румен Радев отказа да назначи Денев за председател на ДАНС, но законът вече е променен и това ще прави парламента – но при скандала с машинното гласуване отново Радев отказа да отстрани предишния шеф на ДАНС Пламен Тончев, защото отказал да уволни Денев като зам.-ръководител на ДАНС:

"Невзоров е на 40 години и подлежи на мобилизация в Украйна. Но вместо да е на фронта, днес той е голям строителен инвеститор в България и таен свидетел на прокуратурата по ключово дело. Този нов свидетел се присъединява към другите лица със сериозни зависимости, установени по това политическо дело", заключва Bird.bg, като посочва очевидното – Невзоров сега остава в България, но във всеки един момент може да бъде изгонен. Защо ли би могъл да бъде изгонен???

Бившият зам.-екоминистър Тома Белев също коментира във Facebook Невзоров и то по следния начин: "Ако си строител, особено голям, няма как да не минат обектите ти през процедури по ОВОС или екологична оценка. Направих си труда да проверя и в двата регистъра всичките му фирми. Колкото и да е странно, но няма нито една процедура за преценка необходимостта от ОВОС или екологична оценка, за строителни проекти. Как се случва това може да обясни областният координатор на ДПС Ново начало, който е и дългогодишен директор на РИОСВ Варна. На сайта на РИОСВ се намират такива решения, но е странно че са внесени в регистъра с грешно ЕИК. Още по странно е че планове, които по директива и закон задължително се подлагат на екологична оценка в случая не се подлагат".

В Търговския регистър излизат данни, че Невзоров е управител/съдружник в общо 18 фирми