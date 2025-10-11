Войната в Украйна:

Тайният свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев: Силна миризма на зависимости

11 октомври 2025, 16:26 часа 198 прочитания 0 коментара
Тайният свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев: Силна миризма на зависимости

Трима нови свидетели, включително един таен – техните показания натежаха в поредното съдебно заседание, на което се гледаше пак искане кметът на Варна Благомир Коцев да бъде освободен. А днес (11 октомври), известният с топлите си връзки в службите и с властта, особено когато конците дърпат Делян Пеевски и Бойко Борисов, "информационен" сайт ПИК публикува име – Олег Невзоров, украински гражданин. Заслугата за името е на Соня Колтуклиева, която отдавна работи за ПИК.

След заседанието снощи беше разпространена информация, че тайният свидетел бил руснак. А версията е, че Невзоров искал да инвестира в проект в Морската градина, но му били поискани пари.

Кой е Невзоров?

Още: Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста - заради таен свидетел

Разследващият сайт Bird.bg обаче извади още информация – че през юли, 2025 година, Невзоров е получи забрана за срок от 10 години от ДАНС да влиза в България. Същата забрана получил и Джони Читадзе, негов съдружник. Фирмата, в която са съдружници, е „Фират“ ООД. Проверка на Actualno.com в Търговския регистър показа, че двамата действително са съдружници в тази фирма, а Читадзе е неин управител. Компанията се занимава с производство и търговия на едро и дребно на строителни материали, реекспорт, предоставя транспортни услуги, извършва и "покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба".

Защо Невзоров и Читадзе са влезли в полезрението на ДАНС? Bird твърди, че е заради пране на пари, но и заради информация за връзки с руските служби. Сайтът цитира и номера на заповедите, с която ДАНС налага забраната (3-1802 от 3 юли, 2025 година за Невзоров, 3-1801 за Читадзе). И две седмици по-късно забраната за Невзоров пада (3-2006/17.07.2025). Всички заповеди са подписани от временно ръководещия ДАНС Деньо Денев. А неговото име най-шумно влезе в светлината на прожекторите със случая с Десислава Иванчева и Биляна Петрова, както и с отмяната на машинното гласуване за местните избори през 2023 година. Сега президентът Румен Радев отказа да назначи Денев за председател на ДАНС, но законът вече е променен и това ще прави парламента – но при скандала с машинното гласуване отново Радев отказа да отстрани предишния шеф на ДАНС Пламен Тончев, защото отказал да уволни Денев като зам.-ръководител на ДАНС:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Невзоров е на 40 години и подлежи на мобилизация в Украйна. Но вместо да е на фронта, днес той е голям строителен инвеститор в България и таен свидетел на прокуратурата по ключово дело. Този нов свидетел се присъединява към другите лица със сериозни зависимости, установени по това политическо дело", заключва Bird.bg, като посочва очевидното – Невзоров сега остава в България, но във всеки един момент може да бъде изгонен. Защо ли би могъл да бъде изгонен???

Бившият зам.-екоминистър Тома Белев също коментира във Facebook Невзоров и то по следния начин: "Ако си строител, особено голям, няма как да не минат обектите ти през процедури по ОВОС или екологична оценка. Направих си труда да проверя и в двата регистъра всичките му фирми. Колкото и да е странно, но няма нито една процедура за преценка необходимостта от ОВОС или екологична оценка, за строителни проекти. Как се случва това може да обясни областният координатор на ДПС Ново начало, който е и дългогодишен директор на РИОСВ Варна. На сайта на РИОСВ се намират такива решения, но е странно че са внесени в регистъра с грешно ЕИК. Още по странно е че планове, които по директива и закон задължително се подлагат на екологична оценка в случая не се подлагат".

В Търговския регистър излизат данни, че Невзоров е управител/съдружник в общо 18 фирми - Още: Благомир Коцев пред съда: Боря се с корупцията, не я защитавам

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Благомир Коцев Олег Невзоров
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес