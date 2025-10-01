Техническа експертиза показа изправно ли е било АТВ-то от адската катастрофа в Слънчев бряг

Готови са всички експертизи по случая на 18-годишния Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ петима души в Слънчев бряг. Това заяви в „Лице в лице“ говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов. И втората кръвна проба на шофьора показа наличие на наркотици. Според данните няма отклонение от процедурата по вземане и съхранение на пробите.

„Изводът на експертите е, че в рамките на 36 до 48 часа, преди вземането на пробата, веществото е попаднало в организма“, допълни Маринов. Автотехническата и съдебномедицинската експертиза също са готови. При удара Христина и 4-годишният ѝ син Марти пострадаха тежко. Жената почина, детето ѝ оцеля, но е с много тежки увреждания.

„Транспортното средство е след ПТП, увредено е в предната част, въпреки това не е пострадала спирачната система. Оглед е извършен в специализиран сервиз. Спирачната система дори надвишава минималните изисквания. В присъствието на вещите лица беше извършен оглед на превозното средство, с което се експериментира – потегля ли, спира ли. Педалите и воланът функционираха“, обясни експертът.

Той допълни, че експертизата показва неравномерно ускорение – от 0, когато потегля, то увеличава плавно скоростта до 18 км/ч. и изведнъж увеличава до 30 км/ч при удара. „Тук нямаме самоволно техническо поведение от страна на машината. Тя е била под въздействието на водача. От техническа гледна точка са неправилни действията му“, допълни Маринов. По думите му тепърва ще стане ясно как ще се формулира обвинителната част.

