01 октомври 2025, 20:47 часа 175 прочитания 0 коментара
Техническа експертиза показа изправно ли е било АТВ-то от адската катастрофа в Слънчев бряг

Готови са всички експертизи по случая на 18-годишния Никола Бургазлиев, който прегази с АТВ петима души в Слънчев бряг. Това заяви в „Лице в лице“ говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов. И втората кръвна проба на шофьора показа наличие на наркотици. Според данните няма отклонение от процедурата по вземане и съхранение на пробите.

„Изводът на експертите е, че в рамките на 36 до 48 часа, преди вземането на пробата, веществото е попаднало в организма“, допълни Маринов. Автотехническата и съдебномедицинската експертиза също са готови. При удара Христина и 4-годишният ѝ син Марти пострадаха тежко. Жената почина, детето ѝ оцеля, но е с много тежки увреждания.

„Транспортното средство е след ПТП, увредено е в предната част, въпреки това не е пострадала спирачната система. Оглед е извършен в специализиран сервиз. Спирачната система дори надвишава минималните изисквания. В присъствието на вещите лица беше извършен оглед на превозното средство, с което се експериментира – потегля ли, спира ли. Педалите и воланът функционираха“, обясни експертът.

Той допълни, че експертизата показва неравномерно ускорение – от 0, когато потегля, то увеличава плавно скоростта до 18 км/ч. и изведнъж увеличава до 30 км/ч при удара. „Тук нямаме самоволно техническо поведение от страна на машината. Тя е била под въздействието на водача. От техническа гледна точка са неправилни действията му“, допълни Маринов. По думите му тепърва ще стане ясно как ще се формулира обвинителната част.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
