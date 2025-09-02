Тежки нарушения на МВР и Министерството на транспорта: ИПБ за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

В официална позиция на Института за пътна безопасност (ИПБ) относно тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг се казва, че е проведено разследване, което е установило редица сериозни нарушения преди ужасяващата катастрофа. Според ИПБ "държавните институции – в частност МВР и Министерството на транспорта и съобщенията – са допуснали системен срив в контролните механизми, което е позволило движението на нерегламентирано АТВ по обществените пътища в курорта Слънчев бряг от водачи без да имат право да карат по висок клас електрическо превозно средство".

Снимка: Елена Страхилова/Actualno.com

Още: АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг вече е в НСлС

От ИПБ посочват какви са нарушенията, които самите те са установили. Ето какво пише в официалната позиция, разпространена до медиите по-рано днес.

Тежки нарушения

• Регистрация с нередовни документи: Въпросното АТВ е било регистрирано от МВР, въпреки че не отговаря на нормативните изисквания. Представено е типово одобрение за съвсем различно електрическо превозно средство, без валидно европейско типово одобрение.

• Подвеждащи технически характеристики: По регистрационен талон е посочено, че превозното средство е с мощност 4 kW и маса до 580 кг. Реалните характеристики обаче показват почти двойно по-висока мощност – 7 kW, и маса от 920 кг. Това е драстично разминаване, което представлява сериозен риск за безопасността на участниците в движението.

Още: Версията на предизвикалия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Педалът залепнал

• Незаконно отдаване под наем: Превозното средство е било отдавано под наем, въпреки че е регистрирано неправомерно и с подвеждаща информация. Това е предпоставка за загуба на контрол от страна на водачите, особено когато не са обучени да управляват превозно средство с такива параметри.

• Фалшив технически преглед: Налице е сериозен пропуск в контролната система, след като АТВ-то е преминало технически преглед, въпреки разминаванията между декларираните и реалните му технически характеристики.

• Липса на контрол над водачи, употребили наркотици: Отново се потвърждава липсата на ефективен контрол от страна на МВР върху лица, управляващи превозни средства след употреба на наркотични вещества.

• Опасна среда за пешеходци и деца: В курортен район като Слънчев бряг, където се движат пешеходци, деца и велосипедисти, е абсолютно недопустимо да се допуска движение на електрически превозни средства, развиващи скорост многократно по-висока от допустимите 45 км/ч.

Снимка: iStock

От Института по пътна безопасност твърдят, че разполагат с множество сигнали за инциденти, които не са официално регистрирани, но са свързани със същото превозно средство или с подобни нерегламентирано действащи АТВ-та в района. ИПБ призозва правителството да предприеме реални действия и настоява да се предприемат спешни кадрови и структурни промени в МВР и Министерството на транспорта, както и да се засилят контролните механизми по места

"Институтът за пътна безопасност от години алармира за системната корупция и бездействие в държавните институции, свързани с регистрацията, контрола и безопасността на пътя. Допускането на подобни нелегални дейности не е просто административен пропуск – това е пряка заплаха за човешкия живот. Загубата на невинни човешки животи, причинена от корупция, некомпетентност и липса на контрол, е неприемлива", се казва още в позицията на ИПБ.

Още: "Тероризъм е да се блъснеш в тълпа от хора": Говори чичото на детето, пометено от АТВ

Инцидентът в Слънчев бряг

Припомняме, че тежката катастрофа стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев блъсна с електрическо АТВ шестима души на тротоар в Слънчев бряг. В опит да избегне сблъсък с насрещно движеща се кола, младежът отклонил превозното средство вдясно, качил се на тротоара и ударил пешеходците – Христина със сина ѝ, както и двете племеннички на съпруга ѝ Мирослав, на 6 и 12 години. При инцидента е пострадал и 49-годишен служител на близък хотел. В най-тежко състояние обаче са именно Христина и малкият Мартин. По-големият син на жената станал очевидец на жестокия сблъсък, но е невредим.

Още: Животът на малкия Мартин, блъснат от АТВ на морето, вече е извън опасност

След инцидента се разбра, че Бургазлиев има шофьорска книжка от едва няколко месеца, а родителите му са служители на МВР в Несебър. Именно тази информация накара мнозина да се притесняват, че подробностите по случая ще бъдат потулени, което стана повод за протести в различни градове на страната.

Снимка: БГНЕС

На 21 август стана ясно, че майката, която беше една от най-тежко пострадалите в катастрофата, е изпаднала в клинична смърт, а синът ѝ - малкият Мартин, който беше в много тежко състояние, бе транспортиран с медицински хеликоптер от УМБАЛ Бургас в МБАЛСМ "Пирогов". Националната следствена служба пое случая, а след като водачът на АТВ-то беше пуснат под "домашен арест" и това решение предизвика огромно възмущение и нови протести, в крайна сметка на 22 август Окръжният съд на Бургас реши той да бъде върнат в ареста. Обвинението беше преквалифицирано от "причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите" на "причиняване на тежки телесни повреди".

На 26 август стана ясно още, че Никола Бургазлиев е бил с марихуана в кръвта, когато се е случила катастрофата.

Още: Започва втора проверка на полицаите, пристигнали на инцидента с АТВ в "Слънчев бряг"