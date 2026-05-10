Зехтинът екстра върджин спасява мозъка

Екстра върджин зехтинът може да спомогне за запазването на мозъчните функции, като подобрява състоянието на чревния микробиом. За разлика от рафинираните масла, то запазва полезни съединения, които, както изглежда, подпомагат както чревното биологично разнообразие, така и когнитивните способности. Това се твърди в ново изследване, публикувано в "Science Daily".

Екстра върджин маслиновото масло отдавна е в основата на средиземноморската диета, известна с благоприятното си въздействие върху сърдечно-съдовата система и метаболизма. Сега нови проучвания сочат, че то може да спомогне и за защитата на мозъка. Учените са открили, че ползите му могат да достигнат до ума, като действат чрез чревния микробиом, за да подпомагат когнитивните функции. Проучване, ръководено от изследователи от Отдела по човешко хранене в Университета Ровира и Виргили (URV), Института за здравни изследвания "Пере Виргили" (IISPV) и CIBERobn, сочи към значима връзка между екстра върджин зехтина, чревните бактерии и здравето на мозъка.

Маслиновото масло, чревния микробиом и здравето на мозъка

"Това е първото проспективно проучване при хора, което конкретно анализира ролята на маслиновото масло във взаимодействието между чревния микробиом и когнитивните функции", обяснява Jiaqi Ni, първи автор на статията и изследовател в Катедрата по биохимия и биотехнология на URV.

Проучването проследява 656 възрастни на възраст между 55 и 75 години, които са с наднормено тегло или затлъстяване и страдат от метаболитен синдром – набор от рискови фактори, които повишават вероятността от развитие на сърдечно-съдови заболявания. В продължение на две години, като част от проекта PREDIMED-Plus, учените проследяват хранителния режим на участниците, включително консумацията им на нерафинирано и рафинирано маслиново масло, като същевременно извършваха подробни анализи на чревния им микробиом. Те наблюдават и промените в когнитивните способности с течение на времето.

Нерафинираното маслиново масло е свързано с по-добри когнитивни функции

Резултатите показват ясни разлики в зависимост от вида на консумираното маслиново масло. Участниците, които редовно консумират нерафинирано маслиново масло, отбелязват подобрения в когнитивните функции и имат по-разнообразен чревен микробиом, което се счита за признак за по-добро чревно и метаболитно здраве. За разлика от тях, тези, които консумират рафинирано маслиново масло, имат тенденция към намаляване на разнообразието на микробиотата с течение на времето.

Изследователите идентифицират и конкретна група чревни бактерии, известна като Adlercreutzia, която може да е свързана с тези ползи. Наличието ѝ би могло да служи като индикатор за положителната връзка между консумацията на екстра върджин зехтин и запазването на когнитивните функции. Тези резултати сочат, че част от благоприятното въздействие на зехтина върху мозъка може да се дължи на начина, по който то преобразува чревния микробиом.

Защо екстра върджин маслиновото масло се отличава

Разликата между екстра върджин и рафинираното маслиново масло се състои основно в начина, по който се произвеждат. Екстра върджин маслиновото масло се получава чрез механични методи, които спомагат за запазването на естествените му съставки. Рафинираното маслиново масло, от друга страна, преминава през индустриална обработка за отстраняване на примесите.

Макар този процес на рафиниране да подобрява срока на годност и стабилността на вкуса, той също така намалява съдържанието на полезни съставки като антиоксиданти, полифеноли, витамини и други биоактивни вещества. Според Джиаци Ни "не всички видове маслиново масло имат благоприятно въздействие върху когнитивните функции", като той подчертава колко е важно да се избират сортове от категорията "екстра върджин".

Качеството на хранителните мазнини е от значение за здравето на мозъка

Тези констатации се прибавят към нарастващите доказателства, че диетата играе ключова роля както за сърдечно-съдовото, така и за когнитивното здраве чрез влиянието си върху чревната микробиота. Джорди Салас-Салвадо, главен изследовател на проучването, подчертава важността на избора на висококачествени мазнини: "Това проучване подкрепя идеята, че качеството на мазнините, които консумираме, е толкова важно, колкото и количеството; екстра върджин маслиновото масло не само предпазва сърцето, но може също да помогне за запазването на мозъка по време на стареенето."

Той отбелязва също, че установяването на конкретен микробен профил, свързан с тези ползи, "проправя пътя за нови превантивни стратегии, основани на храненето, за запазване на когнитивните функции".

Проста промяна в храненето за застаряващото население

Съдиректорите Нанси Бабио и Стефани Ниши подчертават по-широките последици от откритията в контекста на застаряващото население. "В момент, когато случаите на когнитивен упадък и деменция се увеличават, нашите открития подчертават важността на подобряването на качеството на храненето и по-специално на даването на предимство на екстра върджин зехтина пред други рафинирани варианти като ефективна, проста и достъпна стратегия за защита на здравето на мозъка.", пише още "Science Daily".