Трима загинали при катастрофата в Созопол: Обявиха ден на траур

20 октомври 2025, 06:18 часа 367 прочитания 0 коментара
В Созопол е ден на траур след трагедията преди ден, когато трима младежи загубиха живота си в тежка катастрофа, предаде БНТ. 17-годишното момче, което е било зад волана е взело книжка ден преди катастрофата. Назначена беше проверка на обучението на младия мъж. Шофьорският курс на младежа е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. Още: Трима загинали при катастрофата в Созопол: Един фатален ден за контрола за шофьорската книжка на Данчо

По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал. Знамената на обществените сгради в Созопол ще бъдат свалени наполовина.

Един фатален ден за контрола на шофьорската книжка на Данчо

Още: Последният път на Леон: Как 160 км/ч убиха трима младежи край Созопол

Шофьорският курс на водача, причинил тежката катастрофа на 17 октомври в района между Созопол и Черноморец, е приключил на 11 юли 2025 г. – ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидатите за шофьорска книжка. Това съобщи изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Слав Монов, който участва в проверката на обучителния курс на водача в Бургас. Това означава, че за обучението му няма електронни данни за проследяване на маршрутите и дигитално отчитане на часовете по кормуване, а същите са отчетени на хартиен картон на курсиста.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започна пълна проверка на автошколата, инструктора и начина на провеждане на обучението и изпитите на водача, който е получил свидетелство за управление на МПС на 16 октомври – само ден преди инцидента. Тя се извършва в присъствието на представители на медиите и браншови организации, като обхваща цялата налична документация за проведения курс и видео записите от изпитите по теория и практика.

Още: "Данчо, карай внимателно!": Думите, които предсказаха смъртта на трима младежи

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
