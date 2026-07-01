Убил баба си с нож: Арестуваха 38-годишен видинчанин

В полицейския арест във Видин е задържан 38-годишен видинчанин за извършено тежко криминално престъпление. Това съобщават от ОДМВР-Видин. Тази нощ, в 00.42 часа мъжът съобщил на тел. 112, че е убил с нож баба си в дома им във Видин. Пристигналият на адреса екип на ЦСМП констатирал смъртта на 80-годишната жена. Още: Намушкал в гърба братовчед си: 27-годишен е задържан

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. Трупът е транспортиран за аутопсия в местната болница. Уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл.115 от Наказателния кодекс, който урежда случаите на т. нар. “обикновено умишлено убийство“. Още: Рани от нож и мотика в капака на колата: Два скандала в Софийско