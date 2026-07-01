Рекордни жеги в Испания взеха хиляди жертви

Първите шест месеца на 2026 г. са били най-горещите, регистрирани някога в Испания, като средната температура е била с 1,6 градуса над климатичната норма, съобщи Испанската национална метеорологична агенция (AEMET), цитирана от Reuters. "Седемте най-топли първи полугодия в историята на наблюденията са регистрирани през последните десет години", посочи агенцията в публикация в социалната мрежа "Х".

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Петдневната гореща вълна с температури над 40 градуса направи месец щни втория най-горещ в историята. В пика на горещата вълна на 23 юни 35,7 милиона души - приблизително 73% от населението на страната, са били изложени на здравни рискове поради жегата, а 38% от тях бяха изправени пред висок риск.

Междувременно най-малко 1 028 смъртни случая, свързани с екстремните горещини, са регистрирани в страната през юни - месец, белязан от гореща вълна, обхванала множество европейски държави. Това показват данни, публикувани от Института по здравеопазване "Карлос III" в Мадрид.

За сравнение, през юни 2025 г. смъртните случаи, приписвани на високите температури, са били 407 - повече от два пъти по-малко. По данни на Испанската национална метеорологична агенция това е бил най-горещият юни от началото на воденето на статистиката.

Между 1 и 30 юни на местните измервателни станции са били отчетени 165 максимални температурни рекорда - 145 от тях месечни и 20 за всички времена. 45 са били за всички времена, съобщи AEMET.